Сложнейший в войсках: в ВСУ завершился уникальный чемпионат "Сталева міць" (фото, видео)

Главный акцент делался на упражнениях, которые понадобятся бойцам непосредственно при боевых действиях.

Украинские воины-разведчики приняли участие в чемпионате Оперативного командования (ОК) "Схід" Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В чемпионате приняли участие команды из 10 полков и бригад ВСУ. Особый акцент в чемпионате был сделан на упражнениях, которые понадобятся непосредственно в боях. Участники соревнований преодолевали полосу препятствий, выполняли силовые упражнения и упражнения на скорость.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Бойцы проходили испытания в спаррингах, совершали многокилометровые марш-броски через лес и болота. Чемпионат длился двое суток в Днепропетровской области. Ни в каком другом роде войск таких нагрузок, как в этом чемпионате, в Вооруженных силах нет, и в этом его уникальность.

На завершающем этапе бойцы соревновались в командной эстафете, которая включала в себя: водные препятствия с бревном в руках и без, скоростную эвакуацию раненого, переноску грузов, перетягивание каната, а также проползти 300 метров и ряд других испытаний на прочность.

Первое место в чемпионате заняли артиллеристы 55 бригады "Запорожская Сечь", второе место оказалось за холодноярской 93 бригадой, а бронза досталась инженерам отдельного полка ОК "Схід".

[ + – ] Победители чемпионата Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Напомним, в Черное море зашли два корабля НАТО для учений "Си Бриз", которые проходят в Украине с 1997 года. Ранее бойцы Нацгвардии проходили учения на Прикарпатья, в рамках которых отрабатывали уничтожение противника в разное время суток.