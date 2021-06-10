Від Наполеона до Зеленського. Як воюють слабкі із сильними і чого може навчитися Україна

Революція, посильні на мотоциклах і малі підводні човни. Якою буде асиметрична війна Росії та України?

Наполеон створює "озброєну націю"

Нова революційна система завжди руйнує старий порядок і нівелює старі системи, якими б вони не були. Це правильно і щодо військової справи.

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Наприклад, у серпні 1793 року знекровлена революцією Франція оголошує загальну військову повинність — Levée en masse. Уперше в історії Нового часу. Декрет був такий:

"З цієї хвилини і до тих пір, поки вороги не будуть вигнані за межі території Республіки, усі французи перебувають на постійній службі армії. Молоді битимуться, одружені — куватимуть зброю і виконуватимуть транспортну повинність, жінки — шитимуть хустки й одяг та служитимуть у госпіталях, діти — рватимуть стару білизну на бинти, люди літнього віку — виходитимуть на площі і підніматимуть бойовий дух солдатів ..."

Цей декрет дозволив революційній республіці створити найбільшу армію з тих, що бачила Європа, а пізніше — "Велику армію" Наполеона.

"Озброєна нація", як її ще називали, армія в сотні тисяч чоловік, здолала всі професійні армії Європи і рушила на Москву ...

Поразка французів — наука для Європи і США

Але будь-яке революційне рішення можна нівелювати асиметрією. Похід на Москву провалився саме через асиметричну відповідь росіян. Це удари по комунікаціях, логістиці, тактика випаленої землі і нав'язана французам війна на виснаження.

Зламати іспанську герилью цьому новому виду збройних сил теж не вдалося.

Однак, ефективність нової армії змусила спочатку Пруссію, а потім й інші армії Європи, перейти на революційну французьку систему військової повинності. Уже до часу, здавалося б, локального конфлікту на зразок Громадянської війни в США, армії налічували сотні тисяч людей, а за всього чотири роки війни загинули понад 600 000 солдатів. І це всього через 50 років після наполеонівських воєн.

Сьогодні цей вид збройних сил уже застарів, і ми стоїмо на порозі нового виду армії. Це вже армія не масового примусового призову, а армія невелика, розумна, технологічна, швидка, високо автоматизована і роботизована. Саме до таких характеристик прагнуть сьогодні збройні сили країн Першого світу — це зразок майбутнього. І ця нова армія як і раніше вразлива, як і армія Наполеона. Адже ніхто не скасовував асиметричний підхід.

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Близькосхідна асиметрія

Подивіться на протистояння палестинців і євреїв на Близькому сході. Це теж прекрасний приклад асиметрії.

Спочатку палестинці використовували конвенційні методи боротьби. Ізраїль відповів на них військовими операціями. Потім палестинці перейшли до тактики терористів-смертників. Ізраїль відгородився стіною і заблокував Сектор Газа. Тоді палестинці стали обстрілювати Ізраїль ракетами, на що єврейська держава відповіла Залізним куполом. Палестинці почали йти під землю. Як саме Ізраїль бореться з тунелями, поки не відомо. Сьогодні палестинці намагаються розіграти карту народного повстання. Якою буде відповідь Ізраїлю — ми ще побачимо. Зрозумілим є одне: у цьому протистоянні є асиметрія.

Питання в тому, яким саме буде цей асиметричний підхід 21-го століття? Які форми знайде? Які нації і країни візьмуть його на озброєння? Що робити бідним і слабким країнам, яким не по кишені дорогі "розумні" армії?

Чому програла Вірменія

Ще одним яскравим прикладом є торішня війна в Нагірному Карабасі. Азербайджан, крім організованої і відмінно вишколеної армії, вивів на поле бою і новітні засоби війни: від оперативних систем командування і контролю до бойових дронів-камікадзе. Чи змогла Вірменія протиставити цьому хоч щось? Ні. Мало того, що вірмени не змогли відповісти асиметрично, так і армія в них була розгорнута і воювала за застарілими методичками і порядкам.

Зіткнення Азербайджану і Вірменії було не просто зіткненням конвенціональних, воно ще й було анахронізмом — сучасні методики війни проти радянських доктрин.

[ + – ] Cвого унікального підходу до захисту революційних завоювань — захисту демократії Україна ще не виробила Фото: УНІАН

Чого повинна навчитися Україна

Але що робити, якщо в тебе немає нафтодоларів як у режиму Алієва? Що робити, якщо ти повинен протистояти сильним і розвиненим ворогам?

На всі ці та інші питання потрібно дати відповіді, в іншому випадку нас чекає вічна війна Океанії з Євразією і Остазією, у якій слабкі і бідні країни грають ролі плацдармів і полігонів з живими мішенями. На всі ці країни — особливо, якщо вони не в блоках або не в привілейованому положенні сильних держав — чекає доля Лівії, Сирії, України або зовсім Сектора Газа.

Для України це рішення цілої плеяди питань. Очевидно, що її ресурси, як людські, так і матеріальні і фінансові, непорівнянні з потенціалом головного ворога, тобто Росії. А це означає, що потрібно шукати нові способи ведення бойових дій. На масовість російської армії відповісти технологічною перевагою з одного боку, а з іншого — повернутися до старих, забутих, але вкрай ефективних заходів.

На суші можна зробити упор на створення спеціальних сил. ССО це, звичайно, добре, але було б непогано створити і спеціальні частини рейнджерів — фахівців з герильї і контргерильї. Мова про створення повноцінної бригади.

У морі можна сконцентруватися на малих підводних човнах. Зграї з десятків малих підводних апаратів можуть стати вкрай болючими для Чорноморського флоту Росії.

У протикорабельних ракетах можливе створення залпу такої масовості, який буде перевантажувати систему ПРО Росії. Розвідка повинна точно визначити, яку кількість ракет ця система може зупинити. Якщо кілька десятків ракет не є небезпечними для російського бойового корабля, то сотня ракет повинна стати смертельною.

У системах управління необхідно створити умови для роботи без застосування сучасних електронних систем. Так можна нівелювати перевагу Росії в системах електронного перехоплення і придушення. Наприклад, можна створити посильних на мотоциклах для передачі наказів безпосередньо. Хоча це звучить примітивно, проте перехоплення інформації в такому випадку майже виключається. Це вкрай ефективний метод, якщо ми говоримо про протистояння слабких і сильних.

Не варто нехтувати засобами маскування і створенням мережі помилкових цілей. ПКС Росії будуть працювати не хаотично чи рандомно, а за заданим заздалегідь банком цілей. Цей банк створюється прямо зараз, і він постійно оновлюється. Україна має зробити все, щоб у цьому банку цілей було якомога більше неправдивих, і як можна менше реальних військових об'єктів.

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Час настав

Потрібно розуміти одну дуже просту річ: якщо армії України і Росії у великій війні зіткнуться в конвенціональному симетричному форматі, то в України немає шансів. Втім розуміння недостатньо, потрібні ще кадри, політична воля і грамотність. І якщо з кадрами в Україні все нормально, величезна кількість людей пройшли через російсько-українську війну на сході, уже є і нове покоління командирів, то з іншими пунктами — біда.

Вибратися з неї для України не просто бажано, а життєво необхідно. Вона, як і Франція колись, пережила свою революцію, а потім і інтервенцію сусідів-хижаків, але свого унікального підходу до захисту революційних завоювань — захисту демократії Україна ще не виробила. Чи не час?