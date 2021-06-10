От Наполеона до Зеленского. Как воюют слабые с сильными и чему может научиться Украина

Революция, посыльные на мотоциклах и малые подводные лодки. Какой будет асимметричная война России и Украины?

Французы создают "вооруженную нацию"

Новая революционная система всегда разрушает старый порядок и нивелирует системы старые, какими бы они ни были. Это верно и по отношению и к военному делу.

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Например, в августе 1793 года обескровленная революцией Франция объявляет всеобщую воинскую повинность — Levée en masse. Впервые в истории Нового времени. Декрет гласил:

"С этой минуты и до тех пор, пока враги не будут изгнаны за пределы территории Республики, все французы находятся на постоянной службе армии. Молодые будут сражаться, женатые — ковать оружие и выполнять транспортную повинность, женщины — шить платки и одежду и служить в госпиталях, дети — рвать старое белье на бинты, старики — выходить на площади и поднимать боевой дух солдат…"

Этот декрет позволил революционной республике создать самую большую армию из тех, что видала Европа, а позднее — "Великую армию" Наполеона.

"Вооруженная нация", как ее еще называли, армия в сотни тысяч человек, одолела все профессиональные армии Европы и двинулась на Москву…

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Но любое революционное решение можно нивелировать асимметрией. Поход на Москву провалился именно из-за асимметричного ответа русских. Это удары по коммуникациям, логистике, тактика выжженной земли и навязанная французам война на изнурение.

Сломить испанскую герилью этому новому виду вооруженных сил тоже не удалось.

Однако эффективность новой армии заставила сначала Пруссию, а затем и остальные армии Европы перейти на революционную французскую систему воинской повинности. Уже ко времени, казалось бы, локального конфликта вроде Гражданской войны в США, армии насчитывали сотни тысяч человек, а за всего четыре года войны погибли не менее 600 000 солдат. И это всего спустя 50 лет после наполеоновских войн.

Сегодня этот вид вооруженных сил уже устарел, и мы стоим на пороге нового вида армии. Это уже армия не массового принудительного призыва, а армия небольшая, умная, технологичная, быстрая, высоко автоматизированная и роботизированная. Именно к таким характеристикам стремятся сегодня вооруженные силы стран Первого мира — это образец будущего. И эта новая армия по-прежнему уязвима, как и армия Наполеона. Ведь никто не отменял асимметричный подход.

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Ближневосточная асимметрия

Посмотрите на противостояние палестинцев и евреев на Ближнем востоке. Это тоже прекрасный пример асимметрии.

Сначала палестинцы использовали конвенциональные методы борьбы. Израиль ответил на них военными операциями. Затем палестинцы перешли к тактике террористов-смертников. Израиль отгородился стеной и заблокировал сектор Газа. Тогда палестинцы стали обстреливать Израиль ракетами, на что еврейское государство ответило Железным куполом. Палестинцы стали уходить под землю. Как именно Израиль борется с туннелями, пока не известно. Сегодня палестинцы пытаются разыграть карту народного восстания. Каким будет ответ Израиля — мы еще увидим. Ясно одно: в этом противостоянии присутствует асимметрия.

Вопрос в том, каким именно будет этот асимметричный подход 21-го века? Какие формы обретет? Какие нации и страны примут его на вооружение? Что делать бедным и слабым странам, которым не по карману дорогостоящие "умнеющие" армии?

Почему проиграла Армения

Еще одним ярким примером является прошлогодняя война в Нагорном Карабахе. Азербайджан, помимо организованной и отлично вышколенной армии, вывел на поле боя и новейшие средства войны: от оперативных систем командования и контроля до боевых дронов-камикадзе. Смогла ли Армения противопоставить этому хоть что-то? Нет. Мало того, что армяне не смогли ответить асимметрично, так и армия у них была развернута и воевала по устаревшим методичкам и порядкам.

Столкновение Азербайджана и Армении было не просто столкновением конвенциональным, оно еще и было анахронизмом — современные методики войны против советских доктрин.

[ + – ] Cвоего уникального подхода к защите революционных завоеваний — защите демократии Украина еще не выработала Фото: УНИАН

Чему должна научиться Украина

Но что делать, если у тебя нет нефтедолларов как у режима Алиева? Что делать, если ты должен противостоять сильным и развитым врагам?

На все эти и другие вопросы нужно дать ответы, в противном случае нас ждет вечная война Океании с Евразией и Остазией, в которой слабые и бедные страны играют роли плацдармов и полигонов с живыми мишенями. Все эти страны — особенно, если они не в блоках или не на привилегированном положении у сильных государств — ждет судьба Ливии, Сирии, Украины или вовсе Сектора Газа.

Для Украины это решение целой плеяды вопросов. Очевидно, что ее ресурсы, как человеческие, так и материальные и финансовые, несопоставимы с потенциалом главного врага, то есть России. А это значит, что нужно искать новые способы ведения боевых действий. На массовость российской армии ответить технологическим перевесом с одной стороны, а с другой — вернуться к старым, забытым, но крайне эффективным мерам.

На суше можно сделать упор на создание специальных сил. ССО это конечно хорошо, но было бы неплохо создать и специальные части рейнджеров — специалистов по герилье и контргерилье. Речь о создании полновесной бригады.

В море можно сконцентрироваться на малых подводных лодках. Стаи из десятков малых подводных аппаратов могут стать крайне болезненными для Черноморского флота России.

В противокорабельных ракетах возможно создание залпа такой массовости, который будет перегружать систему ПРО России. Разведка должна точно определить, какое количество ракет эта система может остановить. Если несколько десятков ракет не опасны для русского боевого корабля, то сотня ракет должна стать смертельной.

В системах управления необходимо создать условия для работы без применения современных электронных систем. Так можно нивелировать преимущество России в системах электронного перехвата и подавления. Например, можно создать посыльных на мотоциклах для передачи приказов напрямую. Хотя это звучит примитивно, однако перехват информации в таком случае почти исключается. Это крайне эффективный метод, если мы говорим о противостоянии слабых и сильных.

Не следует брезговать средствами маскировки и созданием сети ложных целей. ВКС России будут работать не хаотично или рандомно, а по заданному заранее банку целей. Этот банк создается прямо сейчас и он постоянно обновляется. Украине нужно делать все, чтобы в этом банке целей было как можно больше ложных, и как можно меньше реальных военных объектов.

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Время пришло

Нужно понимать одну очень простую вещь: если армии Украины и России в большой войне столкнутся в конвенциональном симметричном формате, то у Украины нет шансов. Впрочем понимания недостаточно, нужна еще кадры, политическая воля и грамотность. И если с кадрами в Украине все нормально, огромное количество людей прошли через российско-украинскую войну на востоке, уже есть и новое поколение командиров, то с прочими пунктами — беда.

Выбраться из нее для Украины не просто желательно, а жизненно необходимо. Она, как и Франция когда-то, пережила свою революцию, а затем и интервенцию соседей-хищников, но своего уникального подхода к защите революционных завоеваний — защите демократии Украина еще не выработала. Не пора ли?