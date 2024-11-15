Військові можуть подати рапорт на переведення за 15 хвилин: що потрібно й чи можна піти в тил

Тепер подати рапорт для зміни частини можна через застосунок "Армія+". Погодження командирів потрібне лише в окремих випадках.

У застосунку "Армія+" запрацювала функція для переведення бійців. Військові можуть змінити місце служби, подавши рапорт онлайн. Про це 15 листопада повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Тепер військовослужбовці Збройних сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин", — запевнили у Міноборони.

Армія+ — що потрібно для переведення в іншу частину

Щоб подати рапорт, знадобляться:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

рекомендаційний лист від частини, куди боєць хоче потрапити.

висновок ВЛК (для переведень через стан здоров’я).

​Командирської згоди для цього не потрібно. Запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його мають розглянути впродовж 72 годин.

​"В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду", — зауважили в міністерстві.

Армія+ — переведення в іншу частину: чи можуть відмовити

Відмова можлива, але в такому разі в "Армія+" мають бути вказані чіткі причини.

"Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року", — уточнили в Міноборони.

Усі підстави для відмови визначені Постановою Кабміну №1291.

Армія+ — чи можна перевестись з фронту в тил

Переведення з бойової частини в тилову можливе, але за станом здоров’я. Тобто військовий має підтвердити, що за висновком ВЛК не може служити на бойовій посаді.

Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, застосунок "Армія+" офіційно запустили 8 серпня. Через нього можна подавати рапорти онлайн.

Заступниця міністра Катерина Черногоренко повідомляла, що Міноборони довільно перевірятиме не менш як 1% рапортів на місяць. Така система випадкових перевірок допоможе контролювати процес, в разі порушень рапорт на переведення повторно розглядатимуть протягом доби.