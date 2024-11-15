Військові можуть подати рапорт на переведення за 15 хвилин: що потрібно й чи можна піти в тил
Тепер подати рапорт для зміни частини можна через застосунок "Армія+". Погодження командирів потрібне лише в окремих випадках.
У застосунку "Армія+" запрацювала функція для переведення бійців. Військові можуть змінити місце служби, подавши рапорт онлайн. Про це 15 листопада повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
"Тепер військовослужбовці Збройних сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин", — запевнили у Міноборони.
Армія+ — що потрібно для переведення в іншу частину
Щоб подати рапорт, знадобляться:
- військовий квиток або посвідчення офіцера;
- рекомендаційний лист від частини, куди боєць хоче потрапити.
- висновок ВЛК (для переведень через стан здоров’я).
Командирської згоди для цього не потрібно. Запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його мають розглянути впродовж 72 годин.
"В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду", — зауважили в міністерстві.
Армія+ — переведення в іншу частину: чи можуть відмовити
Відмова можлива, але в такому разі в "Армія+" мають бути вказані чіткі причини.
"Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року", — уточнили в Міноборони.
Усі підстави для відмови визначені Постановою Кабміну №1291.
Армія+ — чи можна перевестись з фронту в тил
Переведення з бойової частини в тилову можливе, але за станом здоров’я. Тобто військовий має підтвердити, що за висновком ВЛК не може служити на бойовій посаді.
Нагадаємо, застосунок "Армія+" офіційно запустили 8 серпня. Через нього можна подавати рапорти онлайн.
Заступниця міністра Катерина Черногоренко повідомляла, що Міноборони довільно перевірятиме не менш як 1% рапортів на місяць. Така система випадкових перевірок допоможе контролювати процес, в разі порушень рапорт на переведення повторно розглядатимуть протягом доби.