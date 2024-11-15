Военные могут подать рапорт на перевод за 15 минут: что нужно и можно ли уйти в тыл

Теперь подать рапорт для смены части можно через приложение "Армия+". Согласование командиров требуется только в отдельных случаях.

В приложении "Армия+" заработала функция для перевода бойцов. Военные могут сменить место службы, подав рапорт онлайн. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Теперь военнослужащие Вооруженных сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут", — заверили в Минобороны.

Армия+ — что нужно для перевода в другую часть

Чтобы подать рапорт, понадобятся:

военный билет или удостоверение офицера;

рекомендательное письмо от части, куда боец хочет попасть.

заключение ВВК (для переводов по состоянию здоровья).

Командирского согласия для этого не требуется. Запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его должны рассмотреть в течение 72 часов.

"В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование требуется, если военный является офицером или занимает офицерскую должность", — отметили в министерстве.

Армия+ — перевод в другую часть: могут ли отказать

Отказ возможен, но в таком случае в "Армия+" должны быть указаны четкие причины.

"Например, переводы запрещены для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года", — уточнили в Минобороны.

Все основания для отказа определены Постановлением Кабмина №1291.

Армия+ — можно ли перевестись с фронта в тыл

Перевод из боевой части в тыловую возможен, но по состоянию здоровья. То есть военный должен подтвердить, что по заключению ВВК не может служить на боевой должности.

Фото: Министерство обороны Украины Фото: Министерство обороны Украины Фото: Министерство обороны Украины Фото: Министерство обороны Украины

Напомним, приложение "Армия+" официально запустили 8 августа. Через него можно подавать рапорты онлайн.

Заместитель министра Екатерина Черногоренко сообщала, что Минобороны будет произвольно проверять не менее 1% рапортов в месяц. Такая система случайных проверок поможет контролировать процесс, в случае нарушений рапорт на перевод будет повторно рассматриваться в течение суток.