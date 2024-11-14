Перевод между подразделениями через "Армія+": Фокус узнал, кто не сможет сменить место службы

У украинских бойцов появится возможность перевестись в другую воинскую часть по желанию. Соответствующий алгоритм заработает в приложении "Армія+". Опрошенные Фокусом эксперты, считают что это может уменьшить количество СОЧ, однако не все военные смогут воспользоваться возможностью перевестись в желаемую часть.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что правительство приняло постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов бойцов между воинскими частями ВСУ. Он заработает уже завтра, 15 ноября.

"Переводы будут работать через приложение "Армія+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армію+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования — понятное решение", — сказал Зеленский.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что для того, чтобы сменить место службы через "Армія+", из документов нужно иметь только копию военного билета или удостоверения офицера, и рекомендательное письмо от бригады, в которую планируется перевод. Однако при наличии медицинских показаний — необходимо заключение ВВК.

"Заявки будут обрабатываться быстро. При отсутствии оснований для отказа процесс — от подачи рапорта до подписания приказа — будет занимать менее недели", — пояснила она.

По словам заместителя министра, соблюдение процедуры будет контролировать система случайных проверок — структурное подразделение Минобороны, ответственное за защиту прав военнослужащих, оно будет произвольно проверять не менее 1% рапортов в месяц. При выявлении нарушений рапорт рассматривается повторно в течение 24 часов.

Генштаб формирует перечень боевых частей, куда возможен перевод. В частности, новый порядок позволяет переводиться:

из тыловых частей в боевые или тыловые;

из боевых в боевые;

из боевых в тыловые по заключению ВВК, но если лицо в бригаде не занимает должность, соответствующую заключению медкомиссии.

Черногоренко подчеркнула, что перевод для военных возможен не чаще одного раза в год и только после шести месяцев службы в текущем подразделении.

Перевод бойцов между частями: что об этом думают в ВСУ

Перевод между подразделениями может уменьшить количество СОЧ, считает военнослужащий Даниил Яковлев.

"Очень много военных ушли в СОЧ из-за того, что не могут никуда перевестись, а в том коллективе или с тем командиром, которым служили, больше не выдерживали. Поэтому этот механизм даст возможность людям вернуться из СОЧ в те части, в которые они желают", — сказал Фокусу Яковлев.

Однако новый механизм ограничен, человек не сможет легко перевестись из одной бригады в другую. В частности, "без вопросов" перевестись из тыловой в боевую бригаду, тогда как проблемой является переход из боевого подразделения в другое. Яковлев отметил, что также позже должен появиться механизм перевода из других структур, важно, чтобы он был четким и с понятными правилами.

Боец рассказал, что благодаря новому постановлению командир будет иметь всего три дня для того, чтобы мотивировать положительное или отрицательное согласование, тогда как раньше рапорты могли месяцами не рассматриваться.

"Сейчас у командира есть 72 часа, чтобы это сделать. Это правильно, потому что очень много бойцов хотят переходить в те подразделения, где они чувствуют, что будут лучше, или для них появится лучшая должность", — пояснил он.

Более того, благодаря переводам можно будет отслеживать подразделения, из которых будут убегать бойцы, и в которые будут переводиться. В результате будет понятно, какие из них лучше, а какие хуже по морально-психологическому состоянию.

Экс-нардеп, украинский военнослужащий Игорь Луценко рассказал Фокусу, что перевод между воинскими частями является одной из самых необходимых вещей для солдат.

"Нужно, чтобы человек имел возможности применить те навыки, умения, знания, которые у него есть. Это возможно только тогда, когда в армии будет мобильность бойцов, потому что если ее нет значит люди не могут появиться там, где нужны", — сказал Луценко.

Он убежден, что новый механизм может уменьшить количество случаев СОЧ. По мнению военного, СОЧ и стало тем аргументом, который убедил военное руководство рассмотреть проблему, попытаться ее решить.

"Я думаю, что самый главный фактор массового СОЧ, которое сейчас происходит, в том, что мы закрутили гайки в плане переводов, что вылилось в очень большие потери для армии из-за СОЧ. Поэтому, я думаю, что это сработает", — говорит Луценко.

Боец считает, что новый механизм положительно повлияет и на тех, кто только рассматривает возможность пойти добровольцем в ВСУ, ведь это будет дополнительным аргументом, что армия превращается в организацию, которая является более-менее лояльной к ее членам, а не репрессивно-тоталитарной.

Перевод между частями не для всех бойцов

Луценко отметил, что не все бойцы смогут воспользоваться новым механизмом и перевестись в другую часть. В частности, постановление имеет ограничения для определенных вариантов перевода. По его словам, это лишь 20-30% того, что нужно было бы улучшить в плане перевода. Однако все это тоже является достаточно большим шагом вперед, ведь раньше переводы были заблокированы и политически, и бюрократически. Сейчас же политически произошли послабления, а с 15 ноября будет видно, как все заработает.

Яковлев рассказал, что постановление имеет определенные условия для перевода. В частности, механизмом можно воспользоваться только тому бойцу, который отслужил не менее шести месяцев в подразделении, также переводиться можно не чаще раза в год. Кроме этого, военный не может переходить между боевыми корпусами.

"Если ты хочешь из 9 армейского корпуса перевестись в 10 армейский корпус, то через "Армію+" пока это сделать нельзя. Это надо будет делать по старой процедуре — при согласовании ротного, комбата, комбрига. И только потом ты сможешь перевестись", — сказал Даниил Яковлев.

Он отметил, что можно понять тех, кто внедрял новый механизм — если всем сразу разрешить переводиться, то объективно начнется хаос в армии.

Проблемы бойцов при переводе между частями через "Армія+"

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко отметила в разговоре с Фокусом, что приложение "Армія+" хорошо работает. Тогда как проблемой бойцов, которые захотят воспользоваться новым механизмом, могут стать технические трудности. В частности, отсутствие интернета. Также лицу будет сложно доказать, что оно подавало рапорт, если тот потеряется.

"Если подается рапорт через "Армія+", то сложно будет доказать, что ты его подал, например, что он где-то не потерялся. Все же, не забывайте, что у нас действительно война и не всегда есть возможность подключения к интернету. Боец думает, что направил рапорт, а по сути он даже не подкрепился", — отметила адвокат.

Напомним, 29 октября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил алгоритм упрощенного перевода между частями для ускоренного пополнения боевых подразделений. По новому алгоритму, для этого будут использоваться мессенджеры WhatsApp и Signal.

В тот же день председатель Верховного суда Станислав Кравченко рассказал, что в ВСУ увеличилось количество зарегистрированных фактов СОЧ, дезертирства и невыполнения приказов командиров.