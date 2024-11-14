Переведення між підрозділами через "Армія+": Фокус дізнався, хто не зможе змінити місце служби

У українських бійців з'явиться можливість перевестися в іншу військову частину за бажанням. Відповідний алгоритм запрацює в застосунку "Армія+". Опитані Фокусом експерти, вважають що це може зменшити кількість СЗЧ, проте не всі військові зможуть скористатися можливістю перевестися в бажану частину.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що уряд ухвалив постанову, яка запроваджує реальний та прозорий механізм переведень бійців між військовими частинами ЗСУ. Він запрацює вже завтра, 15 листопада.

"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження — зрозуміле рішення", — сказав Зеленський.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що для того, аби змінити місце служби через "Армія+", з документів потрібно мати лише копію військового квитка чи посвідчення офіцера, й рекомендований лист від бригади, в яку планується переведення. Проте за наявності медичних показань — необхідний висновок ВЛК.

"Заявки опрацьовуватимуться швидко. За відсутності підстав для відмови процес — від подання рапорту до підписання наказу — буде займати менше тижня", — пояснила вона.

За словами заступниці міністра, дотримання процедури контролюватиме система випадкових перевірок — структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, він довільно перевірятиме не менше 1% рапортів на місяць. При виявленні порушень рапорт розглядається повторно протягом 24 годин.

Генштаб формує перелік бойових частин, куди можливе переведення. Зокрема, новий порядок дозволяє переводитися:

з тилових частин до бойових або тилових;

з бойових до бойових;

з бойових до тилових за висновком ВЛК, але якщо особа у бригаді не обіймає посаду, відповідну до висновку медкомісії.

Черногоренко наголосила, що переведення для військових можливе не частіше одного разу на рік і тільки після шести місяців служби в поточному підрозділі.

Переведення бійців між частинами: що про це думають у ЗСУ

Переведення між підрозділами може зменшити кількість СЗЧ, вважає військовослужбовець Данило Яковлев.

"Дуже багато військових пішли в СЗЧ через те, що не можуть нікуди перевестися, а в тому колективі або з тим командиром, яким служили, більше не витримували. Тому цей механізм дасть можливість людям повернутися з СЗЧ у ті частини, в які вони бажають", — сказав Фокусу Яковлев.

Проте новий механізм є обмежений, особа не зможе легко перевестися з однієї бригади в іншу. Зокрема, "без питань" перевестися з тилової в бойову бригаду, тоді як проблемою є перехід з бойового підрозділу в інший. Яковлев наголосив, що також пізніше повинен зʼявитися механізм переведення з інших структур, важливо, аби він був чітким та зі зрозумілими правилами.

Боєць розповів, що завдяки новій постанові командир матиме лише три дні для того, аби мотивувати позитивне чи негативне погодження, тоді як раніше рапорти могли місяцями не розглядатися.

"Зараз у командира є 72 години, щоб це зробити. Це правильно, тому що дуже багато бійців хочуть переходити в ті підрозділи, де вони відчувають, що будуть кращими, або для них зʼявиться краща посада", — пояснив він.

Ба більше, завдяки переведенням можна буде відстежувати підрозділи, з яких будуть тікати бійці, та в які будуть переводитися. В результаті буде зрозуміло, які з них кращі, а які гірші по морально-психологічному стану.

Екснардеп, український військовослужбовець Ігор Луценко розповів Фокусу, що переведення між військовими частинами є однією з найбільш необхідних речей для солдатів.

"Потрібно, щоб людина мала можливості застосувати ті навички, вміння, знання, котрі в неї є. Це можливо лише тоді, коли в армії буде мобільність бійців, бо якщо її немає значить люди не можуть з'явитися там, де потрібні", — сказав Луценко.

Він переконаний, що новий механізм може зменшити кількість випадків СЗЧ. На думку військового, СЗЧ і стало тим аргументом, який переконав військове керівництво розглянути проблему, спробувати її вирішити.

"Я думаю, що найголовніший фактор масового СЗЧ, яке зараз відбувається, в тому, що ми закрутили гайки в плані переведень, що вилилося в дуже великі втрати для армії через СЗЧ. Тому, я думаю, що це спрацює", — каже Луценко.

Боєць вважає, що новий механізм позитивно вплине й на тих, хто тільки розглядає можливість піти добровольцем в ЗСУ, адже це буде додатковим аргументом, що армія перетворюється на організацію, яка є більш-менш лояльною до її членів, а не репресивно-тоталітарною.

Переведення між частинами не для всіх бійців

Луценко наголосив, що не всі бійці зможуть скористатися новим механізмом та перевестися в іншу частину. Зокрема, постанова має обмеження для певних варіантів переведення. За його словами, це лише 20-30% того, що потрібно було б покращити в плані переведення. Проте все це теж є достатньо великим кроком вперед, адже раніше переведення були заблоковані й політично, й бюрократично. Наразі ж політично відбулися послаблення, а з 15 листопада буде видно, як все запрацює.

Яковлев розповів, що постанова має певні умови для переведення. Зокрема, механізмом можна скористатися лише тому бійцю, який відслужив щонайменше шість місяців у підрозділі, також переводитися можна не частіше разу на рік. Крім цього, військовий не може переходити між бойовими корпусами.

"Якщо ти хочеш з 9 армійського корпусу перевестися в 10 армійський корпус, то через "Армію+" поки це зробити не можна. Це треба буде робити за старою процедурою — при погодженні ротного, комбата, комбрига. І тільки потім ти зможеш перевестися", — сказав Данило Яковлев.

Він зазначив, що можна зрозуміти тих, хто впроваджував новий механізм — якщо всім відразу дозволити переводитися, то обʼєктивно почнеться хаос в армії.

Проблеми бійців при переведенні між частинами через "Армія+"

Адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко зауважила в розмові з Фокусом, що застосунок "Армія+" гарно працює. Тоді як проблемою бійців, які захочуть скористатися новим механізмом, можуть стати технічні труднощі. Зокрема, відсутність інтернету. Також особі буде складно довести, що вона подавала рапорт, якщо той загубиться.

"Якщо подається рапорт через "Армія+", то складно буде довести, що ти його подав, наприклад, що він десь не загубився. Все ж таки, не забуваймо, що в нас дійсно війна і не завжди є можливість підключення до інтернету. Боєць думає, що направив рапорт, а по суті він навіть не підкріпився", — наголосила адвокатка.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив алгоритм спрощеного переведення між частинами для прискореного поповнення бойових підрозділів. За новим алгоритмом, для цього використовуватимуться месенджери WhatsApp і Signal.

Того ж дня голова Верховного суду Станіслав Кравченко розповів, що в ЗСУ збільшилася кількість зареєстрованих фактів СЗЧ, дезертирства й невиконання наказів командирів.