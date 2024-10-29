Командування ЗСУ спростило переведення бійців між військовими частинами: мета рішення

Новий алгоритм із використанням месенджерів WhatsApp і Signal дасть змогу оперативно реагувати на запити та поповнювати підрозділи мотивованими бійцями.

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський затвердив алгоритм спрощеного переведення військовослужбовців між частинами для прискореного поповнення бойових підрозділів. Про це 29 жовтня повідомив "Мілітарний", посилаючись на джерела в Генеральному штабі ЗСУ.

Алгоритм перекладу з використанням месенджерів

Згідно з новим алгоритмом, для прискореного переведення військовослужбовців між частинами пріоритетного комплектування будуть використовуватися месенджери WhatsApp і Signal. Це дасть змогу оперативно реагувати на запити та поповнювати підрозділи мотивованими бійцями.

Підтримка нововведення передбачає створення робочої групи в Генштабі, яка складатиметься з представників Головного управління персоналу та Головного управління психологічної підтримки персоналу. Технічне оснащення цієї групи буде забезпечено планшетами, комп'ютерами та мобільним зв'язком.

Порядок переведення

Переведення можливе після подання військовослужбовцем рапорту, копія якого надсилається до робочої групи Генштабу. Додатково потрібна згода командира підрозділу, куди військовослужбовець хоче перевестися.

Потім протягом доби робоча група оцінює доцільність переведення і надсилає своє рішення Головнокомандувачу. Після його схвалення кадровий центр надсилає повідомлення в обидві частини.

Командир військової частини, в якій проходить службу військовослужбовець, після одержання інформаційного повідомлення про кадрове рішення щодо переміщення в іншу військову частину в мінімальний строк зобов'язаний:

забезпечити здачу справ і посади військовослужбовця;

підготувати документи про зняття військовослужбовця з усіх видів забезпечення та виключення його зі списків особового складу військової частини;

підготувати в трьох примірниках витяги з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, припис, грошовий, продовольчий, речовий атестати, атестат на зброю. Інші документи надсилаються до військової частини, куди переміщується військовослужбовець;

надіслати решту облікових документів військовослужбовця фельд'єгерсько-поштовим зв'язком установленими порядком засобами.

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