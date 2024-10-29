Командование ВСУ упростило перевод бойцов между воинскими частями: цель решения

Новый алгоритм с использованием мессенджеров WhatsApp и Signal позволит оперативно реагировать на запросы и пополнять подразделения мотивированными бойцами.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский утвердил алгоритм упрощенного перевода военнослужащих между частями для ускоренного пополнения боевых подразделений. Об этом 29 октября сообщил "Милитарный", ссылаясь на источники в Генеральном штабе ВСУ.

Алгоритм перевода с использованием мессенджеров

Согласно новому алгоритму, для ускоренного перевода военнослужащих между частями приоритетного комплектования будут использоваться мессенджеры WhatsApp и Signal. Это позволит оперативно реагировать на запросы и пополнять подразделения мотивированными бойцами.

Поддержка нововведения включает создание рабочей группы в Генштабе, которая будет состоять из представителей Главного управления персонала и Главного управления психологической поддержки персонала. Техническое оснащение этой группы будет обеспечено планшетами, компьютерами и мобильной связью.

Порядок перевода

Перевод возможен после подачи военнослужащим рапорта, копия которого направляется в рабочую группу Генштаба. Дополнительно требуется согласие командира подразделения, куда военнослужащий хочет перевестись.

Затем в течение суток рабочая группа оценивает целесообразность перевода и направляет свое решение Главнокомандующему. После его одобрения кадровый центр отправляет уведомления в обе части.

Командир воинской части, в которой проходит службу военнослужащий, после получения информационного сообщения о кадровом решении о перемещении в другую воинскую часть в минимальный срок обязан:

обеспечить сдачу дел и должности военнослужащего;

подготовить документы о снятии военнослужащего со всех видов обеспечения и исключения его из списков личного состава воинской части;

подготовить в трех экземплярах выдержки из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части, предписание, денежный, продовольственный, вещевой аттестаты, аттестат на оружие. Другие документы направляются в воинскую часть, куда перемещается военнослужащий;

направить остальные учетные документы военнослужащего фельдъегерско-почтовой связью установленными порядком средствами.

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