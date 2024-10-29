Диджитал-мобилизация мешает планам Генштаба: почему ТЦК не откажутся от "бусификации"

Президент Украины обещал сделать невозможным силовую мобилизацию на улицах, но каждый день украинцы видят другую реальность. Цифровые инструменты могли помочь, но методы принуждения лучше и быстрее выполняют планы военного руководства. Фокус выяснил, почему "бусификация" процветает, несмотря на желания главы государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский в начале 2024 года считал "очень неправильным" поиск военнообязанных на улицах и задерживание их силой представителями ТЦК. Принятый Верховной Радой и подписанный им закон о мобилизации должен был сделать невозможным "бусификацию", но на практике все вышло наоборот.

"Очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам, искали парней, которые не приходили в военкоматы. Здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливы и честны. Такие случаи есть, это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", — говорил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Глава государства просил военных и депутатов, чтобы закон о мобилизации "сделал невозможным шансы ТЦК ходить по улицам". Современные технологии должны были помочь прекратить силовые методы.

Но после принятия закона и особенно в последнее время украинцам стало очевидно, что желание Зеленского устранить практику силовой мобилизации осталось "в проекте". Все чаще в соцсетях можно увидеть видео рейдов сотрудников ТЦК по украинским городам и "бусификацию" мужчин.

Представители власти подчеркивают, что диджитализация — не значит игнорирование законодательных норм. Цифровизация не поможет людям, которые не имеют актуальные военные документы. Это инструмент для избежания очередей в ТЦК, говорит Фокусу член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Нардеп вспомнил случай, как в его присутствии в Хмельницкой области полицейские и военкомы просили мужчину предоставить необходимые документы. Он отказал и согласно действующему законодательству его забрали в отделение, чтобы установить его личность. Стоит подчеркнуть, что полномочия полицейского по проверке документов определяются статьями 31 и 32 Закона Украины "О Национальной полиции".

"Подчеркну — я против "бусификации", но военно-учетные документы обязан иметь каждый гражданин. Возможен и другой вариант: мужчина обновил данные, но не прошел военно-врачебную комиссию. Тогда он тоже попадает в категорию уклонистов", — комментирует он.

Политик добавляет, что задержание и любые проводы в ТЦК должны осуществляться исключительно в рамках законодательства о деятельности полиции. По его словам, если "непонятные люди в масках и камуфляже" затаскивают мужчин в бус, нужно немедленно писать заявление в полицию. Однако в большинстве случаев полицейские присутствуют при таких силовых задержаниях и абсолютно не реагируют на происходящее.

Отлов людей на улицах: где ошибка диджитализации?

Провал реализации идеи президента Украины о диджитал-мобилизации, по мнению военного эксперта Олега Жданова, стал следствием ошибок в системе управления страной. Вертикаль власти создает именно глава государства.

"Теперь минимум 6 миллионов мужчин подпадают под штрафы. По официальным данным от Минобороны обновилось до 4,7 миллионов, причем сюда входят забронированные, имеющие отсрочку, с инвалидностью и прочие льготные категории. Так выстроена система, что закон можно не выполнять: одни платят взятки, чтобы не служить, другие вообще не обновляются", — рассказывает он Фокусу.

Сотрудники ТЦК также нарушают закон, применяя физическую силу для задержания. Стоило изначально понимать, что не все побегут в военкоматы становиться на учет и записываться в армию. Украинцы видят, как власть тратит деньги не на фортификации, а на благоустройство и дороги, не на закупку вооружений, а на повышение зарплат прокурорам и судьям, отмечает аналитик.

"На чем же должно строиться патриотическое воспитание? Вспомните, когда нашим военным последний раз повышали жалования? А депутаты постоянно закладывают в бюджет повышение своих зарплат. Не хватает денег, идите за 100 000 гривен постреляйте", — говорит Жданов.

"Бусификация" и силовое задержание украинцев могли стать результатом неформального договора между властью и военными после принятия закона о мобилизации. ТЦК обязывают выполнять планы по набору людей, в свою очередь военкомы видят небольшое количество желающих присоединится к ВСУ цифровыми инструментами, рассуждает политолог Игорь Рейтерович.

Давление ТЦК со стороны военного руководства Украины — Генштаба ВСУ, Минобороны и командования Сухопутных войск — усугубляет ситуацию.

"ТЦК не ограничили в действиях, им не приказали в срочном порядке прекратить "бусификацию". Заявления президента о том, что новый закон о мобилизации уберет "бусификацию" — чисто политические. Все равно ТЦК получают планы и при их исполнении видят, что выполнить предложенными методами цифровизации их нереально. Вот и возвращаются к силовому воздействию", — пояснил он Фокусу проблему.

ТЦК почти ежедневно "прилетают депеши" о срыве планов мобилизации в Украине. Соответственно приходится выполнять задачи известными и доступными методами. Принцип такой: "мы вас не спрашиваем, а вы не афишируете свои действия". Естественно, власти закрыли глаза на "бусификацию", подчеркивает Рейтерович.

Напряженность в обществе из-за тотальной мобилизации нарастает

На увеличение напряженности из-за тотальной мобилизации в Украине обратили внимание журналисты американской газеты The Wall Street Journal (WSJ). Военкомы проводят рейды в торговых центрах, концертных залах, магазинах и кафе, чтобы найти желающих воевать, но "видные деятели", включая прокуроров и топ-чиновников, уклоняются от призыва с помощью "липовых" справок об инвалидности.

"Большинство желающих вступить в ряды вооруженных сил уже сделали это, а набирать новых становится только сложнее. Многие скрываются или нелегально покидают страну, чтобы избежать призыва", — отмечают авторы.

Представитель Генштаба ВСУ Василий Румак признавал факт сокращения числа солдат, проходящих военную подготовку с 35 000 после принятия закона о мобилизации до 20 000. В Киеве признают, что расширение мобилизации бесполезно без дополнительных поставок вооружения Западом: в сентябре 2024 года Зеленский говорил, что Украина не может вооружить 4 из 14 бригад.

В армии России тоже имеется проблема с личным составом из-за больших потерь на линии фронта, но население страны-агрессора в четыре раза больше украинского.

"ВСУ изо всех сил пытаются пополнить свои ряды после летнего наступления в 2023 года. Тогда тысячи солдат принесли в жертву ради минимальных результатов", — указывают авторы материала.

Для Украины мобилизация — не только военная, но и растущая социальная и политическая проблема. В учебном центре недалеко от восточного фронта большинство мобилизованных и не хотят идти на войну. Самая большая трудность — изменить их мышление, говорил журналистам WSJ инструктор с позывным "Фьюри".

Напомним, Кабмин Украины недавно частично восстановил процесс бронирования военнообязанных. Аудит критически важных предприятий продлится до 15 ноября.

Фокус ранее писал о конфликте на одном из блокпостов в Харькове между работником ТЦК и мужчиной, вывозившим людей в начале большой войны. Несмотря на то, что его признали погибшим, военкомы заявили, что он все равно должен явиться в ТЦК.