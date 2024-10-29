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Диджитал-мобилизация мешает планам Генштаба: почему ТЦК не откажутся от "бусификации"

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Фото: Скриншот | Фото иллюстративное. Закон о мобилизации должен был сделать невозможным походы ТЦК по улицам

Президент Украины обещал сделать невозможным силовую мобилизацию на улицах, но каждый день украинцы видят другую реальность. Цифровые инструменты могли помочь, но методы принуждения лучше и быстрее выполняют планы военного руководства. Фокус выяснил, почему "бусификация" процветает, несмотря на желания главы государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский в начале 2024 года считал "очень неправильным" поиск военнообязанных на улицах и задерживание их силой представителями ТЦК. Принятый Верховной Радой и подписанный им закон о мобилизации должен был сделать невозможным "бусификацию", но на практике все вышло наоборот.

"Очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам, искали парней, которые не приходили в военкоматы. Здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливы и честны. Такие случаи есть, это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", — говорил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Глава государства просил военных и депутатов, чтобы закон о мобилизации "сделал невозможным шансы ТЦК ходить по улицам". Современные технологии должны были помочь прекратить силовые методы.

Но после принятия закона и особенно в последнее время украинцам стало очевидно, что желание Зеленского устранить практику силовой мобилизации осталось "в проекте". Все чаще в соцсетях можно увидеть видео рейдов сотрудников ТЦК по украинским городам и "бусификацию" мужчин.

Представители власти подчеркивают, что диджитализация — не значит игнорирование законодательных норм. Цифровизация не поможет людям, которые не имеют актуальные военные документы. Это инструмент для избежания очередей в ТЦК, говорит Фокусу член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Нардеп вспомнил случай, как в его присутствии в Хмельницкой области полицейские и военкомы просили мужчину предоставить необходимые документы. Он отказал и согласно действующему законодательству его забрали в отделение, чтобы установить его личность. Стоит подчеркнуть, что полномочия полицейского по проверке документов определяются статьями 31 и 32 Закона Украины "О Национальной полиции".

"Подчеркну — я против "бусификации", но военно-учетные документы обязан иметь каждый гражданин. Возможен и другой вариант: мужчина обновил данные, но не прошел военно-врачебную комиссию. Тогда он тоже попадает в категорию уклонистов", — комментирует он.

Политик добавляет, что задержание и любые проводы в ТЦК должны осуществляться исключительно в рамках законодательства о деятельности полиции. По его словам, если "непонятные люди в масках и камуфляже" затаскивают мужчин в бус, нужно немедленно писать заявление в полицию. Однако в большинстве случаев полицейские присутствуют при таких силовых задержаниях и абсолютно не реагируют на происходящее.

Отлов людей на улицах: где ошибка диджитализации?

Провал реализации идеи президента Украины о диджитал-мобилизации, по мнению военного эксперта Олега Жданова, стал следствием ошибок в системе управления страной. Вертикаль власти создает именно глава государства.

"Теперь минимум 6 миллионов мужчин подпадают под штрафы. По официальным данным от Минобороны обновилось до 4,7 миллионов, причем сюда входят забронированные, имеющие отсрочку, с инвалидностью и прочие льготные категории. Так выстроена система, что закон можно не выполнять: одни платят взятки, чтобы не служить, другие вообще не обновляются", — рассказывает он Фокусу.

Сотрудники ТЦК также нарушают закон, применяя физическую силу для задержания. Стоило изначально понимать, что не все побегут в военкоматы становиться на учет и записываться в армию. Украинцы видят, как власть тратит деньги не на фортификации, а на благоустройство и дороги, не на закупку вооружений, а на повышение зарплат прокурорам и судьям, отмечает аналитик.

"На чем же должно строиться патриотическое воспитание? Вспомните, когда нашим военным последний раз повышали жалования? А депутаты постоянно закладывают в бюджет повышение своих зарплат. Не хватает денег, идите за 100 000 гривен постреляйте", — говорит Жданов.

"Бусификация" и силовое задержание украинцев могли стать результатом неформального договора между властью и военными после принятия закона о мобилизации. ТЦК обязывают выполнять планы по набору людей, в свою очередь военкомы видят небольшое количество желающих присоединится к ВСУ цифровыми инструментами, рассуждает политолог Игорь Рейтерович.

Давление ТЦК со стороны военного руководства Украины — Генштаба ВСУ, Минобороны и командования Сухопутных войск — усугубляет ситуацию.

"ТЦК не ограничили в действиях, им не приказали в срочном порядке прекратить "бусификацию". Заявления президента о том, что новый закон о мобилизации уберет "бусификацию" — чисто политические. Все равно ТЦК получают планы и при их исполнении видят, что выполнить предложенными методами цифровизации их нереально. Вот и возвращаются к силовому воздействию", — пояснил он Фокусу проблему.

ТЦК почти ежедневно "прилетают депеши" о срыве планов мобилизации в Украине. Соответственно приходится выполнять задачи известными и доступными методами. Принцип такой: "мы вас не спрашиваем, а вы не афишируете свои действия". Естественно, власти закрыли глаза на "бусификацию", подчеркивает Рейтерович.

Напряженность в обществе из-за тотальной мобилизации нарастает

На увеличение напряженности из-за тотальной мобилизации в Украине обратили внимание журналисты американской газеты The Wall Street Journal (WSJ). Военкомы проводят рейды в торговых центрах, концертных залах, магазинах и кафе, чтобы найти желающих воевать, но "видные деятели", включая прокуроров и топ-чиновников, уклоняются от призыва с помощью "липовых" справок об инвалидности.

"Большинство желающих вступить в ряды вооруженных сил уже сделали это, а набирать новых становится только сложнее. Многие скрываются или нелегально покидают страну, чтобы избежать призыва", — отмечают авторы.

Представитель Генштаба ВСУ Василий Румак признавал факт сокращения числа солдат, проходящих военную подготовку с 35 000 после принятия закона о мобилизации до 20 000. В Киеве признают, что расширение мобилизации бесполезно без дополнительных поставок вооружения Западом: в сентябре 2024 года Зеленский говорил, что Украина не может вооружить 4 из 14 бригад.

В армии России тоже имеется проблема с личным составом из-за больших потерь на линии фронта, но население страны-агрессора в четыре раза больше украинского.

"ВСУ изо всех сил пытаются пополнить свои ряды после летнего наступления в 2023 года. Тогда тысячи солдат принесли в жертву ради минимальных результатов", — указывают авторы материала.

Для Украины мобилизация — не только военная, но и растущая социальная и политическая проблема. В учебном центре недалеко от восточного фронта большинство мобилизованных и не хотят идти на войну. Самая большая трудность — изменить их мышление, говорил журналистам WSJ инструктор с позывным "Фьюри".

Напомним, Кабмин Украины недавно частично восстановил процесс бронирования военнообязанных. Аудит критически важных предприятий продлится до 15 ноября.

Фокус ранее писал о конфликте на одном из блокпостов в Харькове между работником ТЦК и мужчиной, вывозившим людей в начале большой войны. Несмотря на то, что его признали погибшим, военкомы заявили, что он все равно должен явиться в ТЦК.