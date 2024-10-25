"Совершено нападение на военнослужащих": в ТЦК отреагировали на видео с конфликтом в Харькове

В ТЦК заявили, что "нападающего" на месте задержали правоохранители, продолжаются соответствующие процессуальные действия. Мужчина вел прямую трансляцию в социальной сети "отдельных эпизодов" конфликта.

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Харьковский ОТЦК и СП отреагировал на сообщения СМИ о конфликте в Харькове, в рамках которого мужчину забрызгали газовым баллончиком. Сообщение появилось на Facebook ОТЦК.

"В Харькове совершено нападение на военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Нападающий, совершивший наезд на автомобиле и травмировавший военнослужащих, задержан правоохранителями. – Это лицо, злостно уклоняющееся от военного учета", — отметили в ТЦК.

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В пресс-службе отметили, что 25 октября, в городе Харьков во время работы группы оповещения произошло нападение на личный состав группы, которая состояла из военнослужащих и правоохранителей.

"Этот позорный уголовный поступок совершил находящийся за рулем гражданин и дерзко отказался выполнить законные требования предоставить свои военно-учетные документы для проверки. Затем этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав троих военнослужащих", — сказано в сообщении.

В ТЦК заявили, что "нападающего" на месте задержали правоохранители, продолжаются соответствующие процессуальные действия. Жизни военнослужащих угроз нет, травмированным оказывается медицинская помощь.

Военные заявили, что мужчина вел прямую трансляцию в социальной сети "отдельных эпизодов" конфликта, который он якобы спровоцировал. В ТЦК предположили, что он хотел дискредитировать военнослужащих и процесс мобилизации.

"Соответственно, подобранные и отредактированные части видео сейчас распространяются враждебными и отдельными украинскими информационными ресурсами с комментариями и описаниями, которые искажают и извращают действительность", — заявили в ТЦК.

Реакция омбудсмена Украины

На происшествие отреагировал уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец. Он заявил, что для подтверждения или опровержения информации, распространенной в средствах массовой информации, его представительница в Харьковской области Оксана Червякова уже начала прорабатывать соответствующий вопрос и направила письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.

"Задача обороны государства является первоочередной! Однако мобилизация должна происходить в рамках закона. Поэтому ожидаю беспристрастную проверку соответствующими органами обнародованной информации в СМИ, а в случае ее подтверждения — привлечение виновных к ответственности", — отметил Лубинец.

Инцидент с ТЦК в Харькове: что известно

О ссоре сотрудников ТЦК с харьковчанином написали в местном паблике утром 25 октября. На видео, снятом на месте событий, слышен диалог, во время которого мужчина объясняет, почему не уточнил данные в военкомате. По его словам, из-за ошибки его признали официально мертвым и он как раз доказывает, что жив, и восстанавливает документы. В ответ, свидетельствуют кадры, ему в глаза дважды выпускают струю газа из баллончика. Кроме того, на других записях видим мужчину с рассеченной бровью и фрагмент этого или другого конфликта, когда человека принудительно вытаскивают из авто.

Позже специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона начала расследование конфликта гражданина с сотрудниками терцентра комплектования (ТЦК), который состоялся 25 октября в Харькове. Лицо, которое признают виновным в инциденте, может получить штраф от 17 до 34 тыс. грн.