Конфликт с ТЦК с применением газового баллончика: в прокуратуре обещают расследование, детали

Из-за применения газового баллончика харьковских работников терцентра комплектования могут наказать штрафом или тюрьмой. Подобные действия в прокуратуре Восточного региона назвали особенно дерзкими и циничными.

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Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона начала расследование конфликта гражданина с сотрудниками терцентра комплектования (ТЦК), который состоялся 25 октября в Харькове. Лицо, которое признают виновным в инциденте, может получить штраф от 17 до 34 тыс. грн. О деталях ссоры ТЦК с военнообязанным говорится в сообщении ведомства на странице Facebook.

В заметке, которая появилась в сети около 15:30 25 октября, сообщили о досудебном расследовании действий работников Слободского районного ТЦК во время инцидента в Харькове. Указано, что патруль действительно работал на блок-посту и проверял военно-учетные документы у водителей и пассажиров. Во время одной из проверок военкомы могли совершить "хулиганские действия" и навредить человеку, действуя "с особой дерзостью", говорится в заметке пресс-службы. В рамках расследования будут устанавливать круг причастных и анализировать видеозаписи. Имена и должности фигурантов, другие подробности инцидента не приводятся.

В тексте Специализированной прокуратуры упоминают о ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса, которая касается событий в Харькове. Возможная ответственность за хулиганство, которое "сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом" — штраф в размере от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 17 до 34 тыс. грн). В статье также есть ч. 5: если фигурант применил "предмет, специально приспособленный для нанесения телесных повреждений", то может оказаться за решеткой на срок от трех до семи лет.

Инцидент с ТЦК — комментарий Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Фото: Скриншот Инцидент с ТЦК — какое возможное наказание военкомам и хулиганство Фото: Скриншот

Инцидент с ТЦК в Харькове — что известно

О ссоре сотрудников ТЦК с харьковчанином написали в местном паблике утром 25 октября. На видео, снятом на месте событий, слышен диалог, во время которого мужчина объясняет, почему не уточнил данные в военкомате. По его словам, из-за ошибки его признали официально мертвым и он как раз доказывает, что жив, и восстанавливает документы. В ответ, свидетельствуют кадры, ему в глаза дважды выпускают струю газа из баллончика. Кроме того, на других записях видим мужчину с рассеченной бровью и фрагмент этого или другого конфликта, когда человека принудительно вытаскивают из авто.

Отметим, 19 октября Фокус писал об инциденте с ТЦК, который произошел в Запорожье. На видео с места событий видно толпу, которая окружила мужчину в форме и автомобиль. Можно услышать ссору, а в какой-то момент — единичный выстрел из автомата. В ответе областного терцентра комплектования указано, что, вероятно, была угроза жизни и здоровью военнослужащего, поэтому он мог законно использовать оружие. По факту стрельбы в Запорожье начали служебное расследование, говорится в сообщении учреждения.

Напоминаем, 24 октября в СМИ рассказали о деле мужчины, который сбежал из воинской части, писал объяснения в военкомате, а затем получил приговор в пять лет за самовольное оставление части.