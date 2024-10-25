Конфлікт з ТЦК із застосуванням газового балончика: у прокуратурі обіцяють розслідування, деталі

Через застосування газового балончика харківських працівників терцентру комплектування можуть покарати штрафом або тюрмою. Подібні дії у прокуратурі Східного регіону назвали особливо зухвалими та цинічними.

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Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону почала розслідування конфлікту громадянина зі співробітниками терцентру комплектування (ТЦК), який відбувся 25 жовтня у Харкові. Особа, яку визнають винною у інциденті, може отримати штраф від 17 до 34 тис. грн. Про деталі сварки ТЦК з військовозобов'язаним ідеться у дописі відомства на сторінці Facebook.

У дописі, який з'явився у мережі близько 15:30 25 жовтня, повідомили про досудове розслідування дій працівників Слобідського районного ТЦК під час інциденту в Харкові. Вказано, що патруль дійсно працював на блок-посту і перевіряв військово-облікові документи у водіїв та пасажирів. Під час однієї з перевірок військкоми могли вчинити "хуліганські дії" та нашкодити людині, діючи "з особливою зухвалістю", йдеться у замітці прес-служби. У межах розслідування будуть встановлювати коло причетних осіб та аналізувати відеозаписи. Імена та посади фігурантів, інші подробиці інциденту не наводяться.

У тексті Спеціалізованої прокуратури згадують про ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу, яка стосується подій у Харкові. Можлива відповідальність за хуліганство, яке "супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом" — штраф у розмірі від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 до 34 тис. грн). У статті також є ч. 5: якщо фігурант застосував "предмет, спеціально пристосований для нанесення тілесних ушкоджень", то може опинитись за ґратами на термін від трьох до семи років.

Інцидент з ТЦК - коментар Спеціалізованої прокуратари у сфері оборони Східного регіону Фото: Скриншот Інцидент з ТЦК - яке можливе покарання військкомів та хуліганство Фото: Скриншот

Інцидент з ТЦК в Харкові — що відомо

Про сварку співробітників ТЦК з харків'янином написали у місцевому пабліку зранку 25 жовтня. На відео, знятому на місці подій, чути діалог, під час якого чоловік пояснює, чому не уточнив дані у військкоматі. З його слів, через помилку його визнали офіційно мертвим і він саме доводить, що живий, та відновлює документи. У відповідь, свідчать кадри, йому у вічі двічі випускають струмінь газу з балончика. Крім того, на інших записах бачимо чоловіка з розсіченою бровою та фрагмент цього або іншого конфлікту, коли людину примусово витягують з авто.

Зазначимо, 19 жовтня Фокус писав про інцидент з ТЦК, який стався у Запоріжжі. На відео з місця подій видно натовп, який оточив чоловіка у формі та автомобіль. Можна почути сварку, а в якийсь момент — одиничний постріл з автомата. У відповіді обласного терцентру комплектування вказано, що, ймовірно, була загроза життю та здоров'ю військовослужбовця, тому він міг законно використати зброю. Щодо стрілянини у Запоріжжі розпочали службове розслідування, ідеться у повідомленні установи.

Нагадуємо, 24 жовтня у ЗМІ розповіли про справу чоловіка, який втік з військової частини, писав пояснення у військкоматі, а потім отримав вирок у п'ять років за самовільне залишення частини.