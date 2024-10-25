Забризкали балончиком і розбили брову: у Харкові стався конфлікт із ТЦК, — соцмережі (відео)

Чоловіка зупинили на блокпості для перевірки документів. Як виявилося, суд помилково визнав його загиблим і тепер він у суді намагається довести протилежне.

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На одному з блокпостів Харкова стався конфлікт із військовослужбовцями ТЦК. При цьому поруч перебувала поліція. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Харьков Life".

Повідомляється, що чоловіка зупинили на блокпості для перевірки документів. Як виявилося, суд помилково визнав його загиблим і тепер він у суді намагається довести протилежне.

"Відомо, що чоловік вивозив людей у 22 році, його визнали загиблим, є довідка з суду. Поки він судиться, щоб оскаржити рішення", — ідеться в повідомленні.

Однак люди у військовій формі заявили, що він все одно мав з'явитися в ТЦК. Конфлікт загострився. Чоловіка забризкали газовим балончиком, коли він сидів у машині. На наступних кадрах його можна побачити з розбитою бровою.

Також є відео, на якому співробітники ТЦК просять вийти чоловіка з автомобіля, але він чинив опір. Свої дії він виправдовує тим, що військові не надали свої документи.

Зазначимо, що в Харківському ТЦК поки не відреагували на інцидент.

Нагадаємо, у ЗСУ прокоментували корупцію в ТЦК під час мобілізації. За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, резонансні затримання корупціонерів, які вимагали хабарі в обмін на ухилення від мобілізації, відбуваються з ініціативи та за сприяння командування Сухопутних військ ЗСУ.