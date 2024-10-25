Забрызгали баллончиком и разбили бровь: в Харькове произошел конфликт с ТЦК, — соцсети (видео)

Мужчину остановили на блокпосте для проверки документов. Как оказалось, суд ошибочно признал его погибшим и теперь он в суде пытается доказать обратное.

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На одном из блокпостов Харькова произошел конфликт с военнослужащими ТЦК. При этом рядом находилась полиция. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Харьков Life".

Сообщается, что мужчину остановили на блокпосте для проверки документов. Как оказалось, суд ошибочно признал его погибшим и теперь он в суде пытается доказать обратное.

"Известно, что мужчина вывозил людей в 22 году, его признали погибшим, есть справка из суда. Пока он судится, чтобы обжаловать решение", — сказано в сообщении.

Однако люди в военной форме заявили, что он все равно должен был явиться в ТЦК. Конфликт обострился. Мужчину забрызгали газовым баллончиком, когда он сидел в машине. На следующих кадрах его можно увидеть с разбитой бровью.

Также есть видео, на котором сотрудники ТЦК просят выйти мужчину из автомобиля, но он сопротивлялся. Свои действия он оправдывает тем, что военные не предоставили свои документы.

Отметим, что в Харьковском ТЦК пока не отреагировали на инцидент.

Напомним, в ВСУ прокомментировали коррупцию в ТЦК во время мобилизации. По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, резонансные задержания коррупционеров, которые требовали взятки в обмен на уклонение от мобилизации, происходят по инициативе и при содействии командования Сухопутных войск ВСУ.