Мобилизация мужчин старше 50 лет: в ТЦК объяснили, почему это законно (скриншот)

Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет являются военнообязанными, поэтому их будут мобилизовать в соответствии с законами Украины. Заявления о "сенсационном" запрете на самом деле не соответствуют действительности, считают волынские военкомы.

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Сотрудники терцентров комплектования (ТЦК) вполне законно мобилизуют мужчин старше 50 лет. При этом они учитывают директиву Сухопутных войск, в которой на самом деле речь идет не о запрете призыва этой категории украинцев, а об урегулировании. Об особенностях действий военкоматов в отношении военнообязанных старшего возраста пресс-служба Волынского областного ТЦК написала на странице Facebook.

Волынские военкомы ответили на сообщения о вероятной отмене призыва мужчин старше 50 лет, которые они назвали "сенсационными". В ТЦК заявили, что основное, чем они руководствуются в своих действиях, это Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". В законе четко указано, что военнообязанными являются граждане от 18 до 60 лет, а упомянутая категория попадает в этот диапазон. В то же время нет никаких запретов на призыв 50-60-летних. Работники ТЦК действительно получили директиву Сухопутных войск, в которой упоминается такая группа мужчин. Но в этом документе речь идет не о запрете мобилизации, а об "урегулировании процедуры призыва".

"Относительно "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета относительно призыва на военную службу граждан данной возрастной категории нет", — написала пресс-служба военкомата.

В заметке ТЦК перечислили основные положения, которыми руководствуются при мобилизации мужчин старше 50 лет:

проверяют, есть ли основания для отсрочки по состоянию здоровья или другие причины;

если оснований для отсрочки нет, то мобилизуют;

во время призыва этой возрастной категории учитывают здоровье, военную специальность и опыт.

Мобилизация мужчин старше 50 лет — объяснение Волынского ТЦК Фото: Скриншот

Мобилизация мужчин старше 50 лет — детали

Отметим, 23 сентября народный депутат Александр Гончаренко сообщил о директиве №116/2/1/21409 Сухопутных войск, которая касалась, среди прочего, и мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет. Текст директивы так и не был обнародован. По словам политика, эту категорию украинцев будто бы должны призывать только тогда, когда есть мобилизационное распоряжение — то есть запрос на конкретного человека.

В течение следующего месяца военкомы уточнили, что и в дальнейшем продолжают направлять в ряды ВСУ 50-60-летних. Например, представитель Сумского ОТЦК и СП Сергей Монукал заявил, что их мобилизуют преимущественно в подразделения обеспечения или в транспортные.

Напоминаем, 22 октября юрист Роман Лихачев рассказал о проблемах с мобилизацией военнообязанных, которые не успели оформить бронирование. Между тем в Верховной Раде подготовили особый законопроект, в котором говорится о призыве мужчин 18-25 лет, раньше признанных ограниченно годными.