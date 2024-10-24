Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, что будет в случае неявки в ТЦК

По информации эксперта, к ответственности могут привлекать за сам факт неприбытия в ТЦК в определенные сроки.

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В случае игнорирования повестки и неявки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) к лицу могут применить механизм административного нарушения по ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). При этом ответственность наступает не за неполучение или отказ от получения повестки, а именно за неприбытие в ТЦК в определенные постановлением Кабмина сроки. Об этом рассказал адвокат Адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко в эфире "Эспрессо".

Эксперт добавил, что в случае наличия уважительных причин для неполучения повестки, об этом нужно обязательно проинформировать ТЦК. Это можно сделать, отправив Укрпочтой ценным письмом с описью вложения свое разъяснение. Это поможет обжаловать штраф или другие механизмы и процессы по привлечению гражданина к админответственности, в частности, арест счетов, лишение права управления авто и т. д.

"Обжаловать постановление можно через суд, заручившись помощью профессиональных юристов... Обжаловать эти постановления можно в течение 10 дней в общие местные суды, однако в порядке Кодекса административного судопроизводства Украины, где указывать обстоятельства, основания и так далее", — отметил Дмитрий Кушнаренко.

Он добавил, что в случае пропуска десятидневного срока, вместе с жалобой на постановление об административном правонарушении лицо должно подать ходатайство о восстановлении сроков на обжалование.

Напомним, в начале октября правительство внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период. Документом сокращается срок явки в ТЦК. Если раньше в ТЦК можно было явиться в течение двух недель, то теперь все зависит от статуса населенного пункта.

Добавим, что 15 октября в Минюсте рассказали о последствиях неуплаты штрафа ТЦК. В таком случае к должнику могут приниматься меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на его средства и имущество.