Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, що буде у разі неявки до ТЦК

За інформацією експерта, до відповідальності можуть притягувати за сам факт неприбуття до ТЦК у визначені строки.

Related video

У разі ігнорування повістки та неявки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) до особи можуть застосувати механізм адміністративного порушення за ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Водночас відповідальність настає не за неотримання або відмову від отримання повістки, а саме за неприбуття до ТЦК у визначені постановою Кабміну строки. Про це розповів адвокат Адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко в ефірі "Еспресо".

Експерт додав, що в разі наявності поважних причин для неотримання повістки, про це потрібно обов'язково поінформувати ТЦК. Це можна зробити, надіславши Укрпоштою цінним листом з описом вкладення своє роз’яснення. Це допоможе оскаржити штраф або інші механізми та процеси щодо притягнення громадянина до адмінвідповідальності, зокрема, арешт рахунків, позбавлення права керування авто тощо.

"Оскаржити постанову можна через суд, заручившись допомогою фахових юристів… Це можна робити протягом 10 днів до загальних місцевих судів, проте в порядку Кодексу адміністративного судочинства України, де зазначати обставини, підстави й таке інше", — наголосив Дмитро Кушнаренко.

Він додав, що в разі пропуску десятиденного терміну, разом зі скаргою на постанову про адміністративне правопорушення особа має подати клопотання про поновлення строків на оскарження.

Нагадаємо, на початку жовтня уряд вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Документом скорочується термін явки до ТЦК. Якщо раніше до ТЦК можна було з'явитись протягом двох тижнів, то тепер все залежить від статусу населеного пункту.

Додамо, що 15 жовтня в Мін'юсті розповіли про наслідки несплати штрафу ТЦК. В такому разі до боржника можуть вживатися заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на його кошти та майно.