У Запоріжжі військовий вистрелив під час сварки з людьми: у ТЦК заявили про загрозу (відео)

Військовослужбовець з терцентру комплектування Комунарського району Запоріжжя стріляв з автомата у відповідь на агресивні випади громадян, пояснили в обласному військкоматі. На відео з місця подій видно, що постріли ніяк не вплинули на натовп.

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У Запоріжжі натовп цивільних оточив співробітника терцентру комплектування, який перевіряв документи у військовозобов'язаного. Військовозобов'язаний відмовився реагувати на прохання, натомість почав штовхати військкома. У якийсь момент військовий вистрелив у повітря з автомата, але на це ніяк не відреагували оточуючі — не злякались та не розійшлись. У Запорізькому обласному ТЦК пояснили, що була загроза життю та здоров'ю співробітника, й нагадали, що під час воєнного стану слід мати при собі комплект документів. Про сварку військкомів з групою громадян розповіли на сторінці Facebook установи.

У військкоматі розповіли про інцидент, який стався вдень 19 жовтня у Комунарському районі Запоріжжя, розташованому на південній околиці обласного центру за 28 км від лінії фронту. Як з'ясувалось, співробітники Комунарського районного військкомату намагались перевірити документи у громадянина, який їх не мав при собі. Йому запропонували проїхатись у ТЦК, щоб уточнити особисті та військово-облікові дані. Фігурант відмовився, застосував обсценну лексику та "кликав на допомогу перехожих". Перехожі приєднались до конфлікту і навіть спробували застосувати фізичну силу до військового, ідеться у поясненні пресслужби установи. Щоб захиститись, йому довелось вистрелити у повітря "з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках".

Запорізький обласний ТЦК наголосив, що проведе службове розслідування щодо правомірності застосування зброї. При цьому також нагадали громадянам, які документи вони повинні носити при собі та показувати на вимогу військових (призовники — приписне посвідчення, військовозобов'язані — військовий квиток або тимчасове посвідчення, резервісти — військовий квиток).

Сварка з ТЦК в Запоріжжі - пояснення обласного терцентру комплектування Фото: Скриншот

Сварка з ТЦК — що сталось у Запоріжжі

Публікація про сварку ТЦК з натовпом з'явилась у Telegram-каналі "Труха Запоріжжя" о 16:42 19 жовтня. Вказано, що подія відбулась на вулиці Чумаченка. На відео з місця подій видно військового, який тримає в руках зброю, схожу на автомат. Коли до нього впритул підходить чоловік і починає щось кричати в обличчя та штовхатись, співробітник ТЦК підіймає автомат вгору і здійснює одиночний постріл. Чоловік, а також оточуючий натовп, на це не реагують. Натомість кілька громадян починають тиснути на військового, а він розвертається, щоб вони не дістались до зброї. Чути голос операторки, яка робить запис: вона сварить військкомів та обіцяє поширити відео скандалу у соцмережах.

Зазначимо, один з попередніх конфліктів з ТЦК відбувся в Одесі 15-16 жовтня. На відео, знятому випадковими свідками, видно штовханину між військкомами та водієм фургона. Одеський обласний ТЦК пояснив, що була загроза життю та здоров'ю військовослужбовців, які брали участь у конфлікті, тому двох фігурантів затримали.

Нагадуємо, 19 жовтня командування Сухопутних військ звернулось до журналістів та блогерів щодо публікацій про дії ТЦК: попередили, що за брехню доведеться відповідати.