"Це правильно": Стефанішина про рейди ТЦК та чоловіків, які "насолоджуються життям" (відео)

Громадяни України, які не інтегрувались у державну систему, стали невидимими і тому їх не мобілізують, зауважила віцепрем'єрка та глава Мін'юсту Ольга Стефанішина. Чиновниця вважає дії терцентрів комплектування законними та справедливими.

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В Україні склалась особлива ситуація, у якій здорові чоловіки ходять у спортзали та розважальні центри, при цьому ховаючись від терцентрів комплектування (ТЦК) і навіть не стаючи на військовий облік. Тим часом інші громадяни виконують норми законодавства, зокрема — працюють офіційно, сплачують податки, виконують обов'язок перед державою та воюють проти ЗС РФ. На думку віцепрем'єрки з питань євроінтеграції та глави Міністерства юстиції Ольги Стефанішиної, така ситуація є не справедливою, тому рейди ТЦК вулицями українських міст — цілком законні. Про ставлення до дій терцентрів комплектування та поведінки деяких військовозобов'язаних віцепрем'єрка розповіла в інтерв'ю журналістці Наталі Мосійчук.

Рейди ТЦК — коментар віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної див. з 1:03:33

Стефанішина відповіла на питання журналістки, яка цікавилась реакцією віцепрем'єрки на візит ТЦК на концерт гурту "Океан Ельзи" чи у торгівельні центри та на базари. Міністерка пояснила, що відповідає на це питання як звичайна людина, і зауважила, що часто бачить у публічних місцях "здорових чоловіків, які насолоджуються життям", тоді як інші у це час мобілізувались. Чиновниця виділила дві категорії громадян. Одна категорія офіційно працевлаштована, платить податки, виконує свої обов'язки. Друга категорія тим часом ховається. При цьому першу категорію призивають у військо, а другу не помічають, бо її просто офіційно не видно.

"Я, чесно кажучи, вважаю що це [рейди ТЦК — Ред.] правильно. Для мене це не нормально, особливо, коли мої рідні, близькі, друзі воюють. І так само несправедливо, що в першу чергу під мобілізацію попадають люди, які справно платять податки, які офіційно працевлаштовані, які офіційно зареєстровані. А ті люди, які не інтегровані в державну систему, то вони невидимі", — сказала Стефанішина.

Чиновниця додала, що не впевнена у якісній службі солдатів, яких мобілізують під час масових рейдів ТЦК. З іншого боку, зараз у світі не знайдеться досвіду, як діяти у ситуації, яка склалась в Україні через вторгнення РФ. Тим часом "у нас є потреба виконувати закон і є запит на справедливість". Водночас Стефанишина погодилась, що практики насильства під час призову в ЗСУ — це "не найвдаліший механізм реалізації закону".

Рейди ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про низку рейдів ТЦК публічними місцями, які почастішали, починаючи орієнтовно з 11 жовтня. Саме 11 жовтня у мережі опублікували низку відеозаписів, знятих під час візиту військкомів під концертний зал, у якому відбувся виступ гурту "Океан Ельзи". На відео бачимо, як деякі чоловіки спокійно пред'являють документи, інші — кричать та кидаються на землю, тоді як оточуючі вигукують критичні слова щодо дій військових.

Нагадуємо, 16 жовтня співробітниця Київського міського ТЦК Лариса Козак розповіла, якими були результати рейдів ТЦК розважальними закладами столиці. Тим часом народний депутат Олександр Федієнко пояснив причину таких дій військкомів та зв'язок з відступом ЗСУ на фронті.