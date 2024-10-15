Рейд ТЦК на концерт "Океан Ельзи": у поліції заявили, що вказівку надіслали "згори", — ЗМІ

У поліції заявили, що документи перевірили у 50 осіб і тільки 12 із них було затримано для з'ясування обставин. Між силовиками подію називали "рейдом на мажорів".

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Рейд ТЦК і поліції на концерт гурту "Океан Ельзи", що був присвячений 30-річчю колективу і відбувся 11 жовтня, стався за вказівкою "згори". Про це повідомили представники поліції журналістам ТСН.

За словами джерела, у п'ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку біля Палацу спорту.

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"Вказівка про проведення цього рейду прийшла "зверху". В п’ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку. Під час дії воєнного стану поліція має повноваження не тільки перевіряти, зокрема, наявність військових квитків у чоловіків призовного віку, а й брати участь у рейдах, які проводять ТЦК. Тобто супроводжувати їх. Так було і цього разу. Між нами, силовиками, цей рейд називався "рейдом на мажорів", які підспівували "Я не здамся без бою" в той час, коли інші чоловіки перебувають в окопах", — розповіли правоохоронці.

У матеріалі йдеться про те, що документи перевірили у 50 осіб, і тільки 12 із них було затримано для з'ясування обставин.

"Є й такий нюанс, коли під час подібних перевірок поліцейські виявляють тих, кого розшукують через вчинення кримінальних правопорушень. Наскільки знаю, серед цих затриманих не було таких", — розповіло джерело.

Крім того, правоохоронці заявили, що ініціатива проведення рейду з високою ймовірністю йшла не від керівництва поліції. Так, можливо, указка прийшла саме від військових, адже саме вони займаються мобілізацією.

"Є дуже простий нюанс. Затримання військовозобов'язаних, які не вчинили якихось кримінальних злочинів і не перебувають у розшуку МВС, за великим рахунком не зараховується як результат роботи поліції. Тому поліція просто виконує ті функції, які на неї покладено під час дії воєнного стану", — заявили в поліції.

Рейд на концерт "Океан Ельзи": реакція ТЦК

У Київському міському ТЦК заявили журналістам "Укрінформу", що конфліктних ситуацій за участю їхніх військових зафіксовано не було.

"Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції. Конфліктних ситуацій за участю військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", — зазначили військові.

Раніше Фокус писав, що в Раді не знають, як змусити українців воювати. Практика загородзагонів не допомогла армії Росії досягати перемог, тому не варто її запроваджувати в ЗСУ. Грамотні ротації ефективніші: на фронт повинні перебувати військові з частин, віддалених від гарячих точок, вважає член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Також Федієнко заявив, що військкоми провели рейди по розважальних і торгівельних закладах України, тому що на фронті є нестача людей. Політик підкреслив, що ТЦК працюють відповідно до чинного законодавства і дії військкоматів — це нагадування для громадян України. При цьому Федієнко не підтвердив, що стався "провал мобілізації".