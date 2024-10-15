Рейд ТЦК на концерт "Океан Эльзы": в полиции заявили, что указание прислали "сверху", — СМИ

В полиции заявили, что документы проверили у 50 человек и только 12 из них были задержаны для выяснения обстоятельств. Между силовиками произошедшее называли "рейдом на мажоров".

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Рейд ТЦК и полиции на концерт группы "Океан Эльзы", который был посвящен 30-летию коллектива и прошел 11 октября, произошел по указке "сверху". Об этом сообщили представители полиции журналистам ТСН.

По словам источника, в пятницу вечером полиция обеспечивала охрану общественного порядка возле Дворца спорта.

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"Во время действия военного положения полиция имеет полномочия не только проверять в том числе наличие военных билетов у мужчин призывного возраста, но и принимать участие в рейдах, которые проводят ТЦК. То есть сопровождать их. Так было и на этот раз. Между нами, силовиками, этот рейд назывался "рейдом на мажоров", подпевавших "Я не сдамся без боя" в то время, когда другие мужчины находятся в окопах", — рассказали правоохранители.

В материале говорится, что документы проверили у 50 человек и только 12 из них были задержаны для выяснения обстоятельств.

"Есть и такой нюанс, когда во время подобных проверок полицейские выявляют разыскиваемых из-за совершения уголовных правонарушений. Насколько знаю, среди этих задержанных не было таких", – рассказал источник.

Кроме того, правоохранители заявили, что инициатива проведения рейда с высокой вероятностью шла не от руководства полиции. Так, возможно, указка пришла именно от военных, ведь именно они занимаются мобилизацией.

"Есть очень простой нюанс. Задержание военнообязанных, не совершивших каких-либо уголовных преступлений и не состоящих в розыске МВД, по большому счету не засчитывается как результат работы полиции. Поэтому полиция просто выполняет те функции, которые на нее возложены во время действия военного положения", – заявили в полиции.

Рейд на концерт "Океан Эльзы": реакция ТЦК

В Киевском городском ТЦК заявили журналистам "Укринформа", что конфликтных ситуаций с участием их военных зафиксировано не было.

"Задержание граждан, нарушивших нормы закона, происходило сотрудниками Национальной полиции. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", – отметили военные.

Ранее Фокус писал, что в Раде не знают, как заставить украинцев воевать. Практика заградотрядов не помогла армии России достигать побед, поэтому не стоит ее вводить в ВСУ. Грамотные ротации эффективнее: на фронт должны пребывать военные из частей, отдаленных от горячих точек, считает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Также Федиенко заявил, что военкомы провели рейды по развлекательным и торговым заведениям Украины, потому что на фронте есть нехватка людей. Политик подчеркнул, что ТЦК работают в соответствии с действующим законодательством и действия военкоматов — это напоминание для граждан Украины. При этом Федиенко не подтвердил, что произошел "провал мобилизации".