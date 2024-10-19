"Это правильно": Стефанишина о рейдах ТЦК и мужчинах, которые "наслаждаются жизнью" (видео)

Граждане Украины, которые не интегрировались в государственную систему, стали невидимыми и поэтому их не мобилизуют, отметила вице-премьер и глава Минюста Ольга Стефанишина. Чиновница считает действия терцентров комплектования законными и справедливыми.

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В Украине сложилась особая ситуация, в которой здоровые мужчины ходят в спортзалы и развлекательные центры, при этом скрываясь от терцентров комплектования (ТЦК) и даже не становясь на воинский учет. Между тем другие граждане выполняют нормы законодательства, в частности — работают официально, платят налоги, выполняют долг перед государством и воюют против ВС РФ. По мнению вице-премьера по вопросам евроинтеграции и главы Министерства юстиции Ольги Стефанишиной, такая ситуация является не справедливой, поэтому рейды ТЦК по улицам украинских городов — вполне законны. Об отношении к действиям терцентров комплектования и поведения некоторых военнообязанных вице-премьер рассказала в интервью журналистке Наталье Мосийчук.

Рейды ТЦК — комментарий вице-премьера Ольги Стефанишиной см. с 1:03:33

Стефанишина ответила на вопрос журналистки, которая интересовалась реакцией вице-премьера на визит ТЦК на концерт группы "Океан Эльзы" или в торговые центры и на базары. Министр объяснила, что отвечает на этот вопрос как обычный человек, и отметила, что часто видит в публичных местах "здоровых мужчин, которые наслаждаются жизнью", тогда как другие в это время мобилизовались. Чиновница вспомнила о двух категориях граждан. Одна категория официально трудоустроена, платит налоги, выполняет свои обязанности. Вторая категория тем временем скрывается. При этом первую категорию призывают в армию, а вторую не замечают, потому что ее просто официально не видно.

"Я, честно говоря, считаю что это [рейды ТЦК — Ред.] правильно. Для меня это не нормально, особенно, когда мои родные, близкие, друзья воюют. И также несправедливо, что в первую очередь под мобилизацию попадают люди, которые исправно платят налоги, официально трудоустроены, официально зарегистрированы. А те люди, которые не интегрированы в государственную систему, то они невидимы", — сказала Стефанишина.

Чиновница добавила, что не уверена в качественной службе солдат, которых мобилизуют во время массовых рейдов ТЦК. С другой стороны, сейчас в мире не найдется опыта, как действовать в ситуации, которая сложилась в Украине из-за вторжения РФ. Между тем "у нас есть потребность выполнять закон и есть запрос на справедливость". В то же время Стефанишина согласилась, что практики насилия во время призыва в ВСУ — это "не самый удачный механизм реализации закона".

Рейды ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал о ряде рейдов ТЦК по публичным местам, которые участились, начиная ориентировочно с 11 октября. Именно 11 октября в сети опубликовали ряд видеозаписей, снятых во время визита военкоматов под концертный зал, в котором состоялось выступление группы "Океан Эльзы". На видео видно, как некоторые мужчины спокойно предъявляют документы, другие — кричат и бросаются на землю, тогда как окружающие выкрикивают критические слова относительно действий военных.

Напоминаем, 16 октября сотрудница Киевского городского ТЦК Лариса Козак рассказала, какими были результаты рейдов ТЦК по развлекательным заведениям столицы. Между тем народный депутат Александр Федиенко объяснил причину таких действий военкоматов и связь с отступлением ВСУ на фронте.