Тюрма до восьми років: у ЗСУ попередили блогерів та ЗМІ про покарання за спотворення дій ТЦК

Командування Сухопутних військ нагадало журналістам та блогерам про відповідальність за поширення неперевіреної та спекулятивної інформації про дії терцентрів комплектування під час заходів мобілізації. Можлива відповідальність за такі дії — від 5 до 8, або й навіть до 15 років тюрми.

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Співробітники засобів масової інформації, а також блогери, не повинні поширювати в інтернет-просторі "спекулятивних" матеріалів про дії територіальних центрів комплектування (ТЦК) та процес мобілізації в Україні. Якщо вони робитимуть такі публікації, то перешкоджатимуть роботі ЗСУ і можуть стати фігурантами кримінального провадження. Про відповідальність за розповіді про дії військкомів ідеться у дописі на сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Вдень 19 жовтня українське командування звернулось до ЗМІ та блогерів. Спершу їм нагадали, що в Україні діє закон про посилення мобілізації та правил військового обліку. Відповідно до прийнятих норм працюють терцентри комплектування, які займаються призовом громадян на службу до війська. Паралельно органи влади проводять інформаційну кампанію, у якій роз'яснюють заходи мобілізації та спростовують викривлену та неперевірену інформацію, яка поширюється, зокрема, у мережі. Командування пояснило, що поширення такої спотвореної інформації, якщо воно відбувається з умислом, може призвести до кримінальної відповідальності. У дописі вказано, що працівники медіа та блогери можуть стати фігурантами кримінальних справ за ст. 114-1, у якій ідеться про перешкодження ЗСУ.

"Нагадаємо, що будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів чи поширення не правдивої (компрометуючої) інформації слугує лише одній єдиній меті – підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому", — наголосило командування Сухопутними військами.

Водночас вказується, що кожне зауваження до ймовірних порушень ТЦК береться до уваги, вивчається, і діям військкомів "надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України".

Мобілізація в Україні - командування ЗСУ про поширення спотвореної інформації Фото: Скриншот Мобілізація в Україні - командування ЗСУ про відповідальність ЗМІ Фото: Скриншот

Згідно зі ст. 114-1 Кримінального кодексу за перешкодження законній роботі ЗСУ фігуранти можуть отримати тюремне ув'язнення на термін від п'яти до восьми років. Якщо це перешкоджання призвело до загибелі людей — від 8 до 15 років, вказано у тексті на порталі Верховної Ради.

Зазначимо, Фокус писав про інциденти, які ставались між військкомами та громадянами під час перевірки документів та вручення повісток, і про реакцію очільників ТЦК. Один з таких випадків стався 16 жовтня в Одеській області у селі Біляївка. У одеському Telegram-каналі опублікували відео конфлікту між трьома військкомами та двома цивільними. Після цього з'явилась реакція Одеського обласного терцентру комплектування. Вказується, що була загроза для здоров'я працівників ТЦК, тому обох громадян затримали, а щодо дій військкомів ведеться службове розслідування.

Нагадуємо, 17 жовтня адвокат розповів, як слід поводитись військовозобов'язаним під час перевірки документів ТЦК. 19 жовтня віцепрем'єрка Ольга Стефінишна пояснила, як ставиться до рейдів військкомів по розважальних закладах України.