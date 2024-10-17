Масові рейди ТЦК: юрист пояснив, як діяти при зустрічі з військкомами

Якщо під час затримання було вчинено насильство, то такі дії можна оскаржити в суді та звернутись до поліції.

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Військовозобов'язані українці під час зустрічі з представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) зобов'язані показати військово-облікові документи (ВОД). В процесі спілкування з військкомами вони мають право цікавитись нормами закону, вести відеозапис та записувати імена свідків інциденту. Про особливості спілкування з ТЦК юрист Дмитро Франчук розповів "РБК-Україна".

Рейди ТЦК — як діяти військовозобов'язаним

Франчук перелічив права та обов'язки військовозобов'язаних під час зустрічі з військкомами, які почали проводити масові рейди людними місцями. На думку юриста, такі дії викликають тривогу і тому потрібно діяти відповідно до певного алгоритму, щоб не було проблем або щоб потім їх було легше розв'язати.

"Щоб захистити свої права та уникнути непорозумінь, важливо знати, як діяти в таких ситуаціях", — пояснив юрист журналістам.

Як діяти під час рейду ТЦК?

Громадяни зобов'язані показати військкомам військово-облікові документи та пред'явити посвідчення особи. Важливо під час воєнного стану завжди мати при собі паспорт (ID-картку), посвідчення водія тощо, зауважив Франчук.

Громадяни мають право:

перевірити, чи вірно заповнена повістка (чи вказані правильні дані, чи є підпис відповідальної особи) і чи законно діють військкоми;

фіксувати дії співробітників терцентрів комплектування. Юрист пояснив, що цілком законно вести відеозапис та записувати імена свідків, які бачили усі деталі спілкування;

вимагати, щоб військкоми показали посвідчення. У посвідченні має бути вказано прізвище та ім'я перевіряльника, його посада — усі ці дані громадянин може записати. Також слід зафіксувати, коли та де відбувся рейд;

цікавитись, відповідно до якого закону чи наказу проводиться перевірка;

звернутись до юриста, якщо є сумніви у законності дій співробітників ТЦК.

Чого не повинно бути під час рейду ТЦК:

військовозобов'язаним не потрібно поводитись агресивно, опиратись, уникати зустрічі з військкомами, підписувати якісь документи без ознайомлення;

якщо громадянин сумнівається у правомірності дій ТЦК, то може відмовитись підписувати документи "до з'ясування обставин";

військкоми не уповноважені затримувати громадян, якщо на це немає підстав;

якщо під час затримання були тиск та погрози, то щодо цього можна звернутись до суду, поскаржитись в поліцію.

"Намагайтесь не уникати спілкування з представниками ТЦК, це може погіршити ситуацію і призвести до серйозних юридичних наслідків. Якщо вас примусово утримують, це може бути порушенням прав", — наголосив юрист.

Зазначимо, починаючи з 11 жовтня терцентри комплектування почали проводити масові рейди в розважальних та торгівельних центрах Львова, Одеси, Дніпра, Кривого Рогу, Києва, на Закарпатті тощо. Наприклад, 12 жовтня вони відвідали спортзал у Львові: перевіряли документи у чоловіків та затримували громадян, які не оновили військово-облікові дані.

Нагадуємо, народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому активізувались військкоми, та озвучив своє ставлення до 6 млн чоловіків, які не оновили дані. Тим часом представниця Київського міського ТЦК Лариса Козак повідомила, який ефект мають рейди ТЦК.