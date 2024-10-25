"Скоєно напад на військовослужбовців": у ТЦК відреагували на відео з конфліктом у Харкові

У ТЦК заявили, що "нападника" на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії. Чоловік вів пряму трансляцію в соціальній мережі "окремих епізодів" конфлікту.

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Харківський ОТЦК і СП відреагував на повідомлення ЗМІ про конфлікт у Харкові, у межах якого чоловіка забризкали газовим балончиком. Повідомлення з'явилося на Facebook ОТЦК.

"У Харкові скоєно напад на військовослужбовців Збройних Сил України. Нападника, який скоїв наїзд на автомобілі та травмував військовослужбовців, затримано правоохоронцями. — Це особа, яка злісно ухиляється від військового обліку", — зазначили в ТЦК.

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У пресслужбі зазначили, що 25 жовтня у місті Харків під час роботи групи оповіщення стався напад на особовий склад групи, що складалася з військовослужбовців та правоохоронців.

"Цей ганебний кримінальний вчинок скоїв громадянин, який перебував за кермом і зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин почав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив кілька автомашин групи сповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців", — ідеться в повідомленні.

У ТЦК заявили, що "нападника" на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії. Життю військовослужбовців загроз немає, травмованим надається медична допомога.

Військові заявили, що чоловік вів пряму трансляцію в соціальній мережі "окремих епізодів" конфлікту, який він нібито спровокував. У ТЦК припустили, що він хотів дискредитувати військовослужбовців і процес мобілізації.

"Відповідно, підібрані та відредаговані частини відео наразі розповсюджуються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, що викривляють та перекручують дійсність", — заявили в ТЦК.

Реакція омбудсмена України

На подію відреагував уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець. Він заявив, що для підтвердження або спростування інформації, поширеної в засобах масової інформації, його представниця в Харківській області Оксана Черв'якова вже почала опрацьовувати відповідне питання та надіслала лист до Харківського ОТЦК і СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.

"Завдання оборони держави є першочерговим! Однак мобілізація має відбуватися в рамках закону. Тому очікую на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а в разі її підтвердження — притягнення винних до відповідальності", — зазначив Лубінець.

Інцидент із ТЦК у Харкові: що відомо

Про сварку співробітників ТЦК із харків'янином написали в місцевому пабліку вранці 25 жовтня. На відео, знятому на місці подій, чути діалог, під час якого чоловік пояснює, чому не уточнив дані у військкоматі. За його словами, через помилку його визнали офіційно мертвим і він якраз доводить, що живий, і відновлює документи. У відповідь, свідчать кадри, йому в очі двічі випускають струмінь газу з балончика. Крім того, на інших записах бачимо чоловіка з розсіченою бровою та фрагмент цього чи іншого конфлікту, коли людину примусово витягують з авто.

Пізніше спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону почала розслідування конфлікту громадянина зі співробітниками терцентру комплектування (ТЦК), який відбувся 25 жовтня в Харкові. Особа, яку визнають винною в інциденті, може отримати штраф від 17 до 34 тис. грн.