Посилення мобілізації в Україні: експерт розповів, чи будуть працівники ТЦК заходити в житло

На думку Владислава Селезньова, не слід очікувати серйозних зрушень в питанні доступу працівників ТЦК до приватного житла. Скоріше за все, буде працювати звична схема з блок-постами, перевіркою документів та раптовими перевірками.

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Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов переконаний, що ймовірних змін у роботі ТЦК не планується і вони діятимуть відповідно до норм законодавства. Про це він сказав у коментарі для ТСН.ua.

За його словами, українським законодавством чітко встановлено, за яких умов, зокрема правоохоронці, мають право заходити до приватного житла.

"Я думаю, що в цьому серйозних зрушень не буде. Буде працювати та ж сама схема: блок-пости, перевірка документів, раптові перевірки будь-де. Відповідно до законодавства, немає чітко визначених місць, де може проводитись оповіщення. Але для проникнення у житло повинні бути відповідні підстави, санкції судів. Я не думаю, що якийсь безлад буде відбуватись в цьому питанні", — вважає Селезньов.

Водночас він прокоментував питання посилення мобілізації та відзначає, що наразі приблизна кількість мобілізаційного потенціалу нашої країни складає 5 млн громадян за відкритими даними.

"Ми маємо розуміти, що призвати пів мільйона громадян, [тобто] кожного десятого, застосовуючи заходи оповіщення, реально, але місткість наших навчальних центрів не дозволяє пропускати таку кількість мобілізованих. Тобто їх немає де фізично розміщувати та готувати", — каже експерт.

Селезньов додає, що для такої кількості мобілізованих повинна бути "техніка, озброєння, уніформа", а її поки немає. Однак констатує, що певна динаміка змін у цей буде можливою вже незабаром.

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що в парламент внесли законопроєкт про звільнення в запас. Згідно з текстом документа, українці віком 18–25 років, які були обмежено придатними, але опинились у війську, зможуть піти у запас.

25 жовтня військовий експерт спрогнозував можливе посилення призову в Україні з 23 років. За словами Петра Черника, ніхто, крім українців, не переможе росіян, тому держава має проводити мобілізацію та збільшувати чисельність власної армії.