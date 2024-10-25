Усиление мобилизации в Украине: эксперт рассказал, будут ли работники ТЦК заходить в жилье

По мнению Владислава Селезнева, не следует ожидать серьезных сдвигов в вопросе доступа работников ТЦК к частному жилью. Скорее всего, будет работать привычная схема с блок-постами, проверкой документов и внезапными проверками.

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Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев убежден, что вероятных изменений в работе ТЦК не планируется и они будут действовать в соответствии с нормами законодательства. Об этом он сказал в комментарии для ТСН.ua

По его словам, украинским законодательством четко установлено, при каких условиях, в частности правоохранители, имеют право заходить в частное жилье.

"Я думаю, что в этом серьезных сдвигов не будет. Будет работать та же схема: блок-посты, проверка документов, внезапные проверки в любом месте. Согласно законодательству, нет четко определенных мест, где может проводиться оповещение. Но для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов. Я не думаю, что какой-то беспорядок будет происходить в этом вопросе", — считает Селезнев.

В то же время он прокомментировал вопрос усиления мобилизации и отмечает, что сейчас приблизительное количество мобилизационного потенциала нашей страны составляет 5 млн граждан по открытым данным.

"Мы должны понимать, что призвать полмиллиона граждан, [то есть] каждого десятого, применяя меры оповещения, реально, но вместимость наших учебных центров не позволяет пропускать такое количество мобилизованных. То есть их негде физически размещать и готовить", — говорит эксперт.

Селезнев добавляет, что для такого количества мобилизованных должна быть "техника, вооружение, униформа", а ее пока нет. Однако констатирует, что определенная динамика изменений в этот будет возможной уже вскоре.

Напомним, 24 октября стало известно, что в парламент внесли законопроект об увольнении в запас. Согласно тексту документа, украинцы в возрасте 18-25 лет, которые были ограниченно годными, но оказались в армии, смогут уйти в запас.

25 октября военный эксперт спрогнозировал возможное усиление призыва в Украине с 23 лет. По словам Петра Черника, никто, кроме украинцев, не победит россиян, поэтому государство должно проводить мобилизацию и увеличивать численность собственной армии.