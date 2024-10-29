"Ситуация угрожающая": глава Верховного суда подтвердил увеличение фактов СОЧ в армии

Станислав Кравченко отметил, что в СМИ цифры несколько преувеличены, однако тенденция к увеличению случаев СОЧ действительно значительна.

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В Вооруженных силах Украины серьезно учащаются зарегистрированные факты самовольного оставления части, дезертирства и невыполнения приказов командиров. Об этом 29 октября сказал председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Журналисты спросили у председателя Верховного суда, какой он видит ситуацию, сложившуюся в Украине с уклонением от военной службы, а именно СОЧ, дезертирством и отказами выполнять приказы.

"Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления части (СОЧ) есть", — ответил судья.

Кравченко не называл конкретные цифры, лишь отметил, что в СМИ они немного превышают реальные показатели. Однако на просьбу журналистов уточнить, насколько угрожающей является ситуация, ответил: "Угрожающей".

Председатель Верховного суда также перечислил, каковы причины такого положения вещей и что с этим может сделать государственная власть.

"Мобилизация, общий порядок должны быть, но посмотрите, с каким негативом показывают ТЦК, "бусификацию" придумали.... Вопрос есть к патриотическому воспитанию... необходимо также стимулировать военнослужащих, той же заработной платой", — сказал Станислав Кравченко.

Отметим, полковник ВСУ Вадим Сухаревский 28 октября назвал причины побега с фронта. По его словам, украинцы легко убегают из подразделений ВСУ, потому что не боятся наказания, а также из-за слабого командования и долгого отсутствия ротации. Полковник считает, что для решения этой проблемы стоит пересмотреть наказание за такое нарушение, лучше готовить командиров и искать способы закрыть потребность армии в людях.

Также 28 октября Станислав Асеев, украинский журналист, бывший пленник РФ, который недавно уволился из ВСУ, высказал мнение, что военные самовольно покидают части, потому что видят несправедливость по отношению к ним в обществе.