"Забыли об уровне угрозы": в ВСУ назвали причины бегства с фронта и методы противодействия (видео)

Граждане Украины, которые попадают в армию с мыслью "я не создан для войны", легко сбегают из подразделений ВСУ, потому что не боятся наказания, пояснил полковник ВСУ и командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский.

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Чтобы решить проблему самовольного оставления части, то есть СОЧ (СЗЧ — укр.), следует лучше готовить командиров, которые могут недорабатывать и отдавать непонятные приказы. Кроме того, следует пересмотреть юридический аспект наказания за такое нарушение. В то же время в этом контексте стоит вспомнить о ротации, которая невозможна из-за масштабов российско-украинской войны. Об отношении к СЗЧ, о причинах этого явления и о том, как его побороть, командующий Силами беспилотных систем (СБС), полковник ВСУ Вадим Сухаревский рассказал в интервью ТСН.

СЗЧ — Вадим Сухаревский о причинах и методах борьбы см. с 51:11

СЗЧ — причины побега с фронта и как с этим бороться

Сухаревский ответил на вопрос журналистки о причинах СЗЧ. В объяснении полковника можно выделить четыре основные причины: проблема командиров, юридические аспекты, позицию неготовых к войне граждан и невозможность ротации подразделений.

Первая причина — командующий СБС заметил, что из армии бегут самые разные военнослужащие, в том числе "хорошие и нормальные люди". Одна из главных причин — проблемы с командиром, который что-то не верно или не полностью объяснил, плохо поставил задачу, не проследил за выполнением или поставил задачу так, что ее невозможно выполнить. Чтобы эта причина бегства с фронта исчезла, следует дополнительно обучать руководителей подразделений, считает Сухаревский.

"Здесь надо прорабатывать плановые и методические рекомендации командному составу в первую очередь, потому что львиная доля людей, которые идут в СЗЧ — это именно из-за недоработок на каком-то уровне. Не бывает готового командира, не бывает готового солдата — все должны пройти школу", — сказал он.

Вторая причина — слабое наказание за самовольный побег, отметил полковник. По его мнению, вопрос наказания юридически не урегулирован и должен быть жестче.

"Это тема не урегулирована и она требует урегулирования в сторону ужесточения со стороны именно юридического элемента", — заявил Сухаревский.

Третья причина — из-за слабости наказания появляются проблемы с теми, кто уверен в собственной неготовности к войне. Когда они видят легкие наказания, то это их не останавливает от СЗЧ, пояснил командующий.

"Категория "я создан не для войны" придет в армию. Если элементы самовольного оставления части будут прощаться на "лайте", то ни к чему хорошему это не приведет", — слышно на видео.

Четвертая причина — следует осознать масштабность войны, ее непохожесть на АТО и то, что остановка линии фронта не означает, что боевые действия закончились и есть возможность ротации подразделений.

"Мы за эти три года забыли об уровне угрозы, которая стоит перед нами. На кону выживание не просто названия Украина, государства Украины. На кону — выживание каждого из нас. Чтобы этот ресурс появился, как минимум, надо кому-то пойти в армию и закрыть потребность. Я не на камеру скажу, что приятнее проживать во Львове или в Киеве, чем в Покровске или Купянске. Еще раз война — не закончилась и кому-то надо воевать и воевать еще придется", — подчеркнул командующий.

Отметим, 28 октября Фокус рассказал о мнении относительно причин СЗЧ военнослужащего, писателя, журналиста, бывшего заключенного РФ Станислава Асеева, который дал интервью изданию Le Monde. По его словам, одна из главных причин побега из частей — несправедливость, которую видят бойцы ВСУ, глядя на спокойную жизнь мужчин в тылу.

Напоминаем, 24 октября "Судебно-юридическая газета" сообщила о деле мужчины, который сбежал из подразделения ВСУ из-за ссоры с командиром, и приговор суда по этому преступлению.