В Украине отменят уголовную ответственность для военных, которые ушли в СОЧ, — нардеп

От закона, который декриминализирует "самоволку" из части, новый проект будет отличаться тем, что производство вообще не будут открывать. Как отметил Федор Вениславский, это сдерживает от возвращения на военную службу очень многих беглецов.

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В Верховной Раде в ближайшие дни должны зарегистрировать законопроект, который предусматривает полное освобождение от уголовной ответственности военного, если тот после самовольного оставления части (СОЧ) добровольно вернулся в строй. Об этом "Громадському" заявил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

По его словам, предыдущий закон декриминализирует первый СОЧ, а в новом уголовное производство даже не будут открывать.

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"Нынешний закон работает, но только тогда, когда человеку уже сообщено о подозрении и суд принимает решение об освобождении его от уголовной ответственности. А мы хотим устранить эту возможность, чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется", — подчеркнул нардеп.

По его словам, страх иметь судимость сдерживает от возвращения на военную службу очень многих.

Кроме того, он заверил, что в СОЧ сейчас меньше, чем 100 тысяч военных, но это закрытая информация, которую он разглашать не имеет права.

Напомним, 21 сентября военнослужащий 56 ОМБр Сергей Гнездилов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook сообщение, в котором отметил, что решил самовольно покинуть воинскую часть до установления четких сроков службы, или же до своего 25-летия.

В 56-й отдельной мотопехотной бригаде собираются провести служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим-добровольцем Сергеем Гнездиловым. В командовании отметили, что в воинской части нулевая толерантность к совершению подобных преступлений и действия мужчины имеют признаки уголовного преступления, которое предусмотрено Уголовным кодексом Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство из-за СОЧ военного Сергея Гнездилова. Сведения в единый реестр досудебных расследований внесли 23 сентября.