Более 100 тысяч военных самовольно ушли из частей с 2022 года, — юрист (видео)

Как рассказал Роман Лихачев, многие военные боятся, что по возвращению в часть столкнутся с теми же конфликтами, из-за которых и совершили СОЧ. Также они опасаются, что их будут использовать как "какой-то штрафбат".

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С 2022 года более 100 тысяч солдат самовольно ушли из своих влинских частей. Об этом рассказал военный юрист, сотрудник Ветеранского координационного центра помощи Роман Лихачев в эфире "Киев 24".

По его словам, у Государственного бюро расследований просто нет ресурсов расследовать все эти уголовные производства, ведь по некоторым таким делам фигурирует по 20-30 человек.

Более 100 тысяч человек совершили СОЧ

"Нужно считать не количество дел, а количество человек в каждом деле, которых затем собираются обвинить", — рассказал он.

По словам Лихачева, многие боятся, что, когда они вернутся в воинскую часть, то столкнутся с теми же конфликтами, из-за которых и совершили СОЧ. Также они опасаются, что их будут использовать как "какой-то штрафбат".

"Опасения такие у людей есть. Непонятно с возвращением в воинскую часть, что дальше будет с военнослужащими", — отметил юрист.

Ранее сообщалось, что прокуратура открыла уголовное производство из-за СОЧ военного Сергея Гнездилова. Пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец заявила, что сведения в единый реестр досудебных расследований внесли 23 сентября. В рамках следствия проверяется выполнение Гнездиловым обязанности военной службы и приказов командиров.

Кроме того, в 56-й ОМБр назначили расследование после СОЧ Гнездилова. В командовании бригады отметили, что не одобряют действия военнослужащего-добровольца, ведь такой поступок содержит признаки уголовного преступления. С фактом СОЧ пообещали разобраться.