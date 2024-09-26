Понад 100 тисяч військових самовільно пішли з частин із 2022 року, — юрист (відео)

Як розповів Роман Лихачов, багато військових бояться, що після повернення в частину зіткнуться з тими самими конфліктами, через які і вчинили СВЧ. Також вони побоюються, що їх використовуватимуть як "якийсь штрафбат".

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З 2022 року понад 100 тисяч солдатів самовільно пішли зі своїх військових частин. Про це розповів військовий юрист, співробітник Ветеранського координаційного центру допомоги Роман Лихачов в ефірі "Київ 24".

За його словами, у Державного бюро розслідувань просто немає ресурсів розслідувати всі ці кримінальні провадження, адже в деяких таких справах фігурує по 20–30 осіб.

Понад 100 тисяч осіб здійснили СЗЧ

"Потрібно рахувати не кількість справ, а кількість осіб у кожній справі, яких потім збираються звинуватити", — розповів він.

За словами Лихачова, багато хто боїться, що, коли вони повернуться до військової частини, то зіткнуться з тими самими конфліктами, через які і вчинили СЗЧ. Також вони побоюються, що їх використовуватимуть як "якийсь штрафбат".

"Побоювання такі в людей є. Незрозуміло з поверненням у військову частину, що далі буде з військовослужбовцями", — зазначив юрист.

Раніше повідомлялося, що прокуратура відкрила кримінальне провадження через СЗЧ військового Сергія Гнездилова. Прессекретарка Офісу генпрокурора Надія Максимець заявила, що відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 23 вересня. У межах слідства перевіряють виконання Гнездиловим обов'язку військової служби та наказів командирів.

Крім того, у 56-й ОМБр призначили розслідування після СЗЧ Гнездилова. У командуванні бригади зазначили, що не схвалюють дії військовослужбовця-добровольця, адже такий вчинок містить ознаки кримінального злочину. Із фактом СЗЧ пообіцяли розібратися.