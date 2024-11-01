"Нас просто не буде": у Зеленського пояснили, чому ЗС РФ просуваються на Донбасі

Росія просувається на фронті, бо західні партнери постачають Україні лише малу частку обіцяної зброї, стверджує радник голови ОП Михайло Подоляк. Він додав, що і 100% озброєння було б недостатньо, проте РФ просувалася б значно повільніше.

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Західні країни не відправлятимуть до України свої війська, проте й збройної допомоги дають недостатньо для ефективного знищення ворога. Такі заяви зробив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк 31 жовтня в інтерв'ю 24 каналу.

Він зазначив, що не може коментувати оперативну ситуацію на фронті, адже це мають робити військові. Проте, на його думку, рівні озброєння українського та російського війська незіставні.

"Ви не можете воювати, коли у вас абсолютна непаритетність" — сказав Подоляк.

Також він заявив, що західні країни надають лише 10% тієї допомоги, яку обіцяють Україні.

"Питання чітке й абсолютно зрозуміле — ніхто не відправлятиме в Україну військових. Вони бояться і навіть не маскують цей страх, який навпаки тільки збільшується. Єдине, що може допомогти, — це 10%. Я зараз іронізую, але треба ще менше дати допомоги й потім запитати, чому Росія просувається", — висловився радник голови ОП

Він додав, що навіть 100% запланованої до передання зброї було б недостатньо, бо Іран, Північна Корея та Росія все одно мають більший колективний ресурс. Однак цього б вистачило для ефективнішого знищення ворога і сповільнення його наступу.

"Втім, партнери навіть від цього математично обрахованого мінімуму дали лише 10%. Дві ракети проти 2 000 ракет — це незіставно. Хоча б 200 ракет, які точно влучатимуть в цілі на території Росії в глибину до 500 кілометрів.", — зазначив Михайло Подоляк.

Також він нагадав, що Україна не може перестати боротися з окупантами, бо інакше буде повністю знищена.

"Не хоче Україна бути окупованою, не хоче, щоб людей вбивали, бо ми бачили, що таке російська окупація, розуміємо, що Росія буде нас знищувати. Нас просто не буде. Це треба усвідомити. Коли ми говоримо про ресурси, то це не абстракція якась. Дві ракети проти 2 000 ракет — це незіставно. Хоча б 200 ракет, які точно влучатимуть в цілі на території Росії в глибину до 500 кілометрів", — наголосив Подоляк.

Зазначимо, за даними DeepState станом на ранок 1 листопада війська окупантів просунулися відразу біля шести населених пунктів. У генштабі напередодні звітували, що ЗСУ зазнали атак поблизу Богоявленки, Максимільянівки та Новодмитрівки.

Крім того, 29 жовтня генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що фронт на Донбасі "посипався". За його словами, Сили оборони зіткнулися з браком боєприпасів і особового складу.