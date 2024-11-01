"Нас просто не будет": у Зеленского объяснили, почему ВС РФ продвигаются на Донбассе

Россия продвигается на фронте, потому что западные партнеры поставляют Украине лишь малую долю обещанного оружия, утверждает советник председателя ОП Михаил Подоляк. Он добавил, что и 100% вооружения было бы недостаточно, однако РФ продвигалась бы значительно медленнее.

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Западные страны не будут отправлять в Украину свои войска, однако и вооруженной помощи дают недостаточно для эффективного уничтожения врага. Такие заявления сделал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк 31 октября в интервью 24 каналу.

Он отметил, что не может комментировать оперативную ситуацию на фронте, ведь это должны делать военные. Однако, по его мнению, уровни вооружения украинского и российского войска несопоставимы.

"Вы не можете воевать, когда у вас абсолютная непаритетность" — сказал Подоляк.

Также он заявил, что западные страны предоставляют лишь 10% той помощи, которую обещают Украине.

"Вопрос четкий и абсолютно понятный — никто не будет отправлять в Украину военных. Они боятся и даже не маскируют этот страх, который наоборот только увеличивается. Единственное, что может помочь, — это 10%. Я сейчас иронизирую, но надо еще меньше дать помощи и потом спросить, почему Россия продвигается", — высказался советник главы ОП

Он добавил, что даже 100% запланированного к передаче оружия было бы недостаточно, потому что Иран, Северная Корея и Россия все равно имеют больший коллективный ресурс. Однако этого бы хватило для более эффективного уничтожения врага и замедления его наступления.

"Впрочем, партнеры даже от этого математически рассчитанного минимума дали лишь 10%. Две ракеты против 2 000 ракет — это не сопоставимо. Хотя бы 200 ракет, которые точно будут попадать в цели на территории России в глубину до 500 километров.", — отметил Михаил Подоляк.

Также он напомнил, что Украина не может перестать бороться с оккупантами, иначе будет полностью уничтожена.

"Не хочет Украина быть оккупированной, не хочет, чтобы людей убивали, потому что мы видели, что такое российская оккупация, понимаем, что Россия будет нас уничтожать. Нас просто не будет. Это надо осознать. Когда мы говорим о ресурсах, то это не абстракция какая-то. Две ракеты против 2 000 ракет — это несопоставимо. Хотя бы 200 ракет, которые точно будут попадать в цели на территории России в глубину до 500 километров", — подчеркнул Подоляк.

Отметим, по данным DeepState по состоянию на утро 1 ноября войска оккупантов продвинулись сразу возле шести населенных пунктов. В генштабе накануне отчитывались, что ВСУ подверглись атакам вблизи Богоявленки, Максимильяновки и Новодмитровки.

Кроме того, 29 октября генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт на Донбассе "посыпался". По его словам, Силы обороны столкнулись с нехваткой боеприпасов и личного состава.