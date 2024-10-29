"Не військова таємниця": генерал ЗСУ вважає, що фронт на Донбасі "посипався", деталі (відео)

За словами Дмитра Марченка, Сили оборони зіткнулися з кількома проблемами, серед яких дефіцит боєприпасів і особового складу. Військово-політичне керівництво країни визнає, що на Донецькому напрямку наразі склалася важка ситуація, проте військовослужбовці роблять усе для утримання позицій.

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Фронт на Донбасі "посипався" і причин для цього багато, зокрема — брак боєприпасів і людей. Таку думку озвучив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в коментарі блогеру, народному депутату України VIII скликання Бориславу Березі.

За його словами, існує низка проблем, які нібито і призвели до певних проблем на полі бою. Генерал-майор упевнений, що найближчим часом це може посилитися на певних напрямках.

"Це не військова таємниця. У Селидове зайшли росіяни і там закріплюються. Думаю, що найближчим часом обійдуть його кільцем і захоплять повністю, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ", — заявив Дмитро Марченко.

Окремо військовослужбовець додав, що основні причини полягають у тому, що не вистачає боєприпасів, озброєння та людей. Також спостерігається розбалансування управління.

"Чому це сталося? Найімовірніше, по-перше, це нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, це люди. Немає людей, немає поповнень. Люди дуже-дуже втомилися. Вони вже просто не витягують ті фронти, на яких перебувають. Ну, і третє — це розбалансування управління. Тобто те, що зараз відбувається, я скажу, що так не повинно бути точно", — резюмував Дмитро Марченко.

Водночас під час Ставки президента України 25 жовтня було заявлено, що ситуація на Донецькому напрямку хоч і залишається дуже важкою, українські захисники продовжують тримати позиції і роблять усе можливе для знищення противника.

Також, як писали в Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МОУ), противник кидає на поле бою на Донеччині поранених бійців, намагаючись прискорити наступ. У результаті українські захисники завдають "серйозних втрат" окупантам. Деякі зі штурмових груп навіть втратили боєздатність.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що бійці ЗСУ вигідно використовують планування радянських полів, писали у WP. За словами Валентини Мовчан, директорки Інституту біомедичних технологій, хтось сказав "батьку народів", що можна отримати 30% приросту врожаю, тільки посадивши лісосмуги. Спочатку такий захист від вітру замислювався в 19 столітті, щоб зберегти родючий ґрунт.