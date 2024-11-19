Не тільки грошима: як "План стійкості" Зеленського "омолодить" ЗСУ

Українські військові відкрито визнають, що кістяк армії — це мобілізовані, старші за 40 років із "букетом захворювань". Молоді не рвуться служити через "радянщину" в армії та несправедливе ставлення влади до захисників. Фокус розбирався у способах заохочень майбутніх солдатів.

"План стійкості" президента України Володимира Зеленського складається з 10 пунктів, один із них присвячений "омолодженню" армії. Знижувати призовний вік не планується, але молоді запропонують конкретну мотиваційну складову за виконання бойових завдань.

Міністерство оборони України та військове командування представлять нову систему військових контрактів для громадян, які не досягли мобілізаційного віку, але бажають захистити країну.

"І не потрібно ніяких спекуляцій — наша держава не готує зниження мобілізаційного віку", — наголосив Зеленський.

Новий підхід у перспективі дасть змогу перебудувати армію з мобілізаційної на контрактну. Президент наголошує на важливості обговорення проблем у ЗСУ: їх потрібно вирішувати, а не замовчувати.

Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби. У віці 18-25 років на законних підставах можуть призивати тих, хто пройшов строкову службу в мирний час, закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримав звання офіцера запасу за військово-обліковою спеціальністю.

У жовтні 2024 року в Офісі президента України скаржилися на тиск американських політиків із Демократичної та Республіканської партій у питанні зниження мобілізаційного віку. Союзники аргументували ідею тим, що під час війни у В'єтнамі мобілізували з 19 років.

"Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", — зауважував радник керівника ОП Сергій Лещенко.

Мотивація грошима: що придумають для молоді

В українську армію здебільшого потрапляють мобілізовані без мотивації віком понад 40 років із "букетом захворювань". Хотілося б бачити молодих здорових людей віком від 25 до 35 років, але поки тенденції такої немає, визнавав полковник 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Артем Ілюхін.

За словами Ілюхіна, досить часті випадки, коли спочатку людина приходить на службу без мотивації, але потім потрапляє в дружній колектив побратимів і в процесі служби "розкривається".

"Починають усвідомлювати, що при пораненні накладуть турнікет і витягнуть із пекла. І в нього з'являється мотивація, віра в себе і свою зброю", — підкреслює військовий.

Одним із варіантів привернення уваги молодого покоління до служби в армії може бути фінансова складова. Проте поки зарано говорити про конкретні кроки, оскільки їх розробляє вище керівництво України, зазначає член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Залучення до контрактної служби людей віком 18-25 років може супроводжуватися підвищеною зарплатою. Контракти молодих можуть оцінюватися дорожче за інших військовослужбовців. Що саме передбачається в "плані стійкості" щодо цього, президент не пояснив і додумувати за нього ми не будемо", — коментує Фокусу нардеп.

Мотивація молодих військових може виражатися не тільки в особливих умовах виплат, а й у наданні пільг на навчання в інститутах, доступних кредитах на купівлю квартир або машин. Кабінет Міністрів України зобов'язаний розробити конкретні заходи в зазначеному питанні та подати їх парламенту, додав політик.

"Поранених виводять зі штату із зарплатою 600 гривень": що вбиває мотивацію служити?

Матеріальні та соціальні стимули мають підкріплюватися правильною ідеологічною політикою. Без патріотичного виховання мотиваційні механізми марно придумувати, впевнений військовий експерт Олег Жданов.

"По суті третій рік поспіль військові захищають Україну, а їхня зарплата не змінюється. А які соціальні гарантії отримує мобілізований? Забезпечення речами та харчуванням не завжди ведеться правильно — волонтери допомагають. Питання переходу на професійну армію забули. Омолодити армію хочете? Спочатку виженете з кабінетів начальства радянських генералів і призначте молодих офіцерів і комбригів, які пройшли війну", — міркує аналітик у бесіді з Фокусом.

Держава має більше інформувати громадян про умови служби та можливості для бійців. Якісна рекламна кампанія зобов'язана показати, що армія — це єдність, підтримка і побратимство, а не суцільна небезпека.

Важливий мотиваційний пункт — медична страховка всієї сім'ї військового без прив'язки до віку і можливість для дітей здобувати безоплатну освіту в будь-яких державних вишах.

"Армія США щороку покращує умови контрактів для своїх військовослужбовців. Держава постійно мотивує їх та їхніх родичів. У нас же людина отримує поранення, її виводять за штат і платять близько 600 гривень зарплати на місяць. І яка людина при здоровому глузді погодиться на такі умови?" — ставить він запитання.

На думку Жданова, виправданим виглядає призов українців з 20 років, але граничну вікову планку краще знизити до 50 років. Вікових солдатів можна залучати до трудової мобілізації, обслуговування потреб армії.

Нагадаємо, у Верховній Раді раніше виступили проти набору до ЗСУ добровольців за великі гроші, як це роблять у Росії. Українці готові воювати "за свою землю і право жити вільними", вважає народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв.

Фокус уже писав про плани української влади відмовитися від "бусифікації" під час мобілізації. Водночас депутати визнають, що змінювати докорінно мобілізаційну систему зараз вкрай складно і ризиковано.