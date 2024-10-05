"Неправильна мотивація": нардеп розкритикував мобілізацію добровольців за великі гроші

За словами депутата від "Слуги народу", Ігоря Кривошеєва, для противника в порядку норми закидати свої "депресивні" регіони великими грошима, щоб населення було готове взяти в руки зброю. Київ же сильно відрізняється своїми методами.

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Україна проти того, щоб в армію набирали добровольців за великі гроші, як це роблять представники Російської Федерації. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" і член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Ігор Кривошеєв в ефірі телеканалу "Київ24".

Загальна мобілізація триває, а на фронті чекають більше людей, щоб ефективно протистояти агресору. За словами народного депутата, ми дуже відрізняємося від росіян. Тому, заохочення в тому форматі, як це бачить противник, у нас тут не спрацює.

Росія, щоб уникнути загальної мобілізації, просто закидає свої "депресивні" регіони грошима і в результаті люди готові йти вмирати за гроші.

"Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію, за право жити вільними, вільними людьми. Відповідно, така мотивація, як гроші, вона не спрацює, навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація", — заявив Ігор Кривошеєв.

Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку. За його словами, громадян 18-25 річного віку потрібно максимально берегти, тому що в них "ментальність зовсім інша".