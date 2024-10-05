"Неправильная мотивация": нардеп раскритиковал мобилизацию добровольцев за большие деньги

По словам депутата от "Слуги народа", Игоря Кривошеева, для противника в порядке нормы забрасывать свои "депрессивные" регионы большими деньгами, чтобы население было готово взять в руки оружие. Киев же сильно отличается своими методами.

Related video

Украина против того, чтобы в армию набирали добровольцев за большие деньги, как это делают представители Российской Федерации. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" и член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Игорь Кривошеев в эфире телеканала "Киев24".

Всеобщая мобилизация продолжается, а на фронте ждут больше людей, чтобы эффективно противостоять агрессору. По словам народного депутата, мы очень отличается от россиян. Поэтому, поощрение в том формате, как это видит противник, у нас здесь не сработает.

Россия, дабы избежать всеобщей мобилизации, просто забрасывает свои "депрессивные" регионы деньгами и в результате люди готовы идти умирать за деньги.

"Украинцы на самом деле готовы воевать за свою землю и за свою идеологию, за право жить свободными, свободными людьми. Соответственно, такая мотивация, как деньги, она не сработает, даже если согласятся западные партнеры помогать этими деньгами, потому что это неправильная мотивация", — заявил Игорь Кривошеев.

Напомним, 5 октября сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста. По его словам, граждан 18-25 летнего возраста нужно максимально беречь, потому что у них "ментальность совсем другая".