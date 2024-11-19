Не только деньгами: как "План стойкости" Зеленского "омолодит" ВСУ

Украинские военные открыто признают, что костяк армии — это мобилизованные старше 40 лет с "букетом заболеваний". Молодые не рвутся служить из-за "советчины" в армии и несправедливого отношения властей к защитникам. Фокус разбирался в способах поощрений будущих солдат.

"План стойкости" президента Украины Владимира Зеленского состоит из 10 пунктов, один из них посвящен "омоложению" армии. Снижать призывной возраст не планируется, но молодежи предложат конкретную мотивационную составляющую за выполнение боевых задач.

Министерство обороны Украины и военное командование представят новую систему военных контрактов для граждан, не достигших мобилизационного возраста, но желающих защитить страну.

"И не нужно никаких спекуляций — наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста", — подчеркнул Зеленский.

Новый подход в перспективе позволит перестроить армию из мобилизационной в контрактную. Президент подчеркивает важность обсуждения проблем в ВСУ: их нужно решать, а не замалчивать.

Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы. В возрасте 18-25 лет на законных основаниях могут призывать прошедших срочную службу в мирное время, окончивших высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получивших звание офицера запаса с военно-учетной специальностью.

В октябре 2024 года в Офисе президента Украины жаловались на давление американских политиков из Демократической и Республиканской партий в вопросе снижения мобилизационного возраста. Союзники аргументировали идею тем, что во время войны во Вьетнаме мобилизировали с 19 лет.

"Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", — замечал советник руководителя ОП Сергей Лещенко.

Мотивация деньгами: что придумают для молодежи

В украинскую армию в основном попадают мобилизованные без мотивации возрастом более 40 лет с "букетом заболеваний". Хотелось бы видеть молодых здоровых людей возрастом от 25 до 35 лет, но пока тенденции такой нет, признавал полковник 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Артем Илюхин.

По словам Илюхина, весьма частые случаи, когда сначала человек приходит на службу без мотивации, но потом попадает в дружеский коллектив побратимов и в процессе службы "раскрывается".

"Начинают осознавать, что при ранении наложат турникет и вытащат из ада. И у него появляется мотивация, вера в себя и свое оружие", — подчеркивает военный.

Одним из вариантов привлечения внимания молодого поколения к службе в армии может быть финансовая составляющая. Тем не менее пока рано говорить о конкретных шагах, так как их разрабатывает высшее руководство Украины, отмечает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Привлечение к контрактной службе людей в возрасте 18-25 лет может сопровождаться повышенной зарплатой. Контракты молодых могут оцениваться дороже других военнослужащих. Что именно предполагается в "плане стойкости" на этот счет, президент не объяснил и додумывать за него мы не будем", — комментирует Фокусу нардеп.

Мотивация молодых военных может выражаться не только в особых условиях выплат, но и в предоставлении льгот на обучение в институтах, доступных кредитах на покупку квартир или машин. Кабинет Министров Украины обязан разработать конкретные меры в указанном вопросе и подать их парламенту, добавил политик.

"Раненых выводят из штата с зарплатой 600 гривен": что убивает мотивацию служить?

Материальные и социальные стимулы должны подкрепляться правильной идеологической политикой. Без патриотического воспитания мотивационные механизмы бесполезно придумывать, уверен военный эксперт Олег Жданов.

"По сути третий год подряд военные защищают Украину, а их зарплата не меняется. А какие социальные гарантии получает мобилизованный? Обеспечение вещами и питанием не всегда ведется правильно — волонтеры помогают. Вопрос перехода на профессиональную армию забыли. Омолодить армию хотите? Сначала выгоните из кабинетов начальства советских генералов и назначьте прошедших войну молодых офицеров и комбригов" — рассуждает аналитик в беседе с Фокусом.

Государство должно больше информировать граждан об условиях службы и возможностях для бойцов. Качественная рекламная кампания обязана показать, что армия — это единство, поддержка и побратимство, а не сплошная опасность.

Важный мотивационный пункт — медицинская страховка всей семьи военного без привязки к возрасту и возможность для детей получать бесплатное образование в любых государственных ВУЗах.

"Армия США каждый год улучшает условия контрактов для своих военнослужащих. Государство постоянно мотивирует их и их родственников. У нас же человек получает ранение, его выводят за штат и платят около 600 гривен зарплаты в месяц. И какой человек в здравом уме согласится на такие условия?" — задает он вопрос.

По мнению Жданова, оправданным выглядит призыв украинцев с 20 лет, но предельную возрастную планку лучше снизить до 50 лет. Возрастных солдат можно привлекать к трудовой мобилизации, обслуживанию потребностей армии.

Напомним, в Верховной Раде ранее выступили против набора в ВСУ добровольцев за большие деньги, как это делают в России. Украинцы готовы воевать "за свою землю и право жить свободными", считает народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев.

Фокус уже писал о планах украинских властей отказаться от "бусификации" во время мобилизации. В то же время депутаты признают, что менять в корне мобилизационную систему сейчас крайне сложно и рискованно.