Украина отказывается от "бусификации": чем заменят ТЦК и решит ли это проблемы ВСУ

Удержание фронта от наступления РФ — задача для квалифицированных и мотивированных военных. Силовые методы мобилизации подрывают армию изнутри, комплектуя ее непригодными для боевых задач. Опрошенные Фокусом собеседники уверяют: сначала надо отказаться от планов по призыву "сверху", а потом бороться с насилием военкомов.

Военное командование хочет отказаться от "бусификации" украинцев во время мобилизации. Похищения людей на улицах работниками ТЦК в сопровождении полицейских — явное преступление, но министр обороны Украины Рустем Умеров мягко называет это "болезненным вопросом".

"Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов. Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую ​​реформу", — заявил он.

Избавление от "бусификации" включает в себя внедрение цифровых инструментов, работу рекрутинговых центров и расширение возможностей для добровольного вступления в ВСУ для украинцев за границей.

"Все зависит от врага, какие угрозы он несет. Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт, придаем учет нашей мобилизации, приняли закон [ужесточающий мобилизацию], начали работать рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы люди знали, что у них есть выбор", — добавил глава министерства.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2024 года считал "очень неправильным" вылов военнообязанных на улицах и силовые задержания представителями ТЦК.

"Очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам, искали парней, которые не приходили в военкоматы. Здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливы и честны. Такие случаи есть, это абсолютно неправильно. Они не должны этого делать", — говорил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Тем временем в Верховной Раде в настоящее время не имеют готовых решений по минимизации конфликтов и насильственных действий работников ТЦК по отношению к военнообязанным украинцам. По словам члена парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского, доступные варианты обсуждаются.

"Менять в корне мобилизационную систему во время боевых действий крайне сложно и рискованно. Как бы мы не относились к ТЦК, они обеспечивают 99% мобилизационных мероприятий. Альтернатива цифровизации тут вряд ли возможна", — поясняет депутат Фокусу.

"Резерв+" вместо ТЦК: чем заменить силовые задержания

Принятый Верховной Радой и подписанный президентом закон о мобилизации должен был сделать невозможным "бусификацию", но в реальности она лишь усилилась. Глава государства просил военных и депутатов, чтобы современные технологии позволили прекратить силовые методы.

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко недавно заявила о трансформации приложения "Резерв+" для полной диджитализации воинского учета. В 2025 году Минобороны хочет сделать так, чтобы человек становился военнообязанным через смартфон, без физического посещения ТЦК. Рассматривается вариант верификации документов через Bank ID, что превратит "Резерв+" в полноценную альтернативу военкоматам, заявила Черногоренко.

В свою очередь Федор Вениславский не считает возможным замену всех ТЦК приложением "Резерв+". По его словам, до конца полномасштабной войны радикальных изменений в подходах к мобилизации ждать не стоит.

"Главная проблема — не в способе оповещения, а как мотивировать украинцев воевать. Задача комплексная: с одной стороны усовершенствовать механизм работы ТЦК и минимизировать нарушение ими законодательства, а с другой — повысить мотивацию людей вступать в ВСУ", — добавил политик.

ТЦК работают по принципу ГАИ

Побороть "бусификацию" можно, если отменить мобилизационные планы, которые ТЦК спускают "сверху". Речь идет о выполнении задач по мобилизации от командования Сухопутных войск и Генерального штаба ВСУ, замечает в разговоре с Фокусом военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Начальство говорит: Одесская и Киевская области каждый месяц должны набирать 200 человек. Провалил план — получил выговор от начальства. Все это напоминает историю с ГАИ (в прошлом — государственная автомобильная инспекция, отвечающая за безопасность дорожного движения, — ред.). Инспекторы получали планы по составлению протоколов за езду в пьяном виде и прочее", — говорит аналитик.

Военкомам, по словам эксперта, угрожают отправкой на фронт вместо мобилизованных при невыполнении планов. Из-за этого им выгодно незаконно задерживать людей на улицах и принудительно доставлять на полигоны. Но проблема в том, что армия комплектуется людьми, непригодными для выполнения боевых задач.

"Рекрутинг может навести порядок и предложить военнообязанным присоединиться к бригадам и командирам, пользующихся уважением. Подписавший контракт с ВСУ применит лучшие знания для победы: хороший логист построит бесперебойную систему поставок в армейские части. Подходы ТЦК записывать всех в штурмовиков в конечном итоге просто разрушат армию", — считает Ступак.

Другой вопрос заключается в финансовой стороне: часто военные не получают обещанные им "боевые" 100 000 гривен.

"Если бы деньги выплачивались минута в минуту, без бюрократических проволочек, человек был бы уверен в своем будущем. Тоже касается и выплат семьям погибших военных. Зарплата — один из главных причин вступления в армию", — подытожил он.

Напомним, в Верховной Раде обсуждали идею роспуска ТЦК из-за многочисленных скандалов с их участием. Военкомами можно было бы укомплектовать минимум десять бригад ВСУ.

Фокус ранее писал, что сотрудники ТЦК не могут останавливать автомобили и проверять документы водителя. Данное право имеют полицейские в установленных законом случаях.