Имеют ли право работники ТЦК останавливать авто для вручения повестки: юрист дал четкий ответ

Юристы отмечают, что останавливать авто для вручения повестки военкомы имеют право только в одном случае и с соблюдением законодательства. В противном случае можно снимать действия на камеру и обращаться в полицию для фиксации нарушений.

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) активно занимаются оповещением военнообязанных и останавливают транспортные средства граждан. Адвокат Ростислав Кравец для "Bigmir Auto" разъяснил, в каких случаях когда остановка авто для вручения повестки является правомерной.

Имеют ли право работники ТЦК останавливать авто для вручения повестки

Военкомы не имеют полномочий останавливать автомобили и проверять документы водителя — это право принадлежит только полицейским в случаях, предусмотренных законом. Такая ситуация возможна только в случае, если сотрудники ТЦК работают на дороге вместе с представителями Нацполиции. Тогда водитель обязан выполнить требования правоохранителей. При этом правоохранителям следует должным образом представиться и четко объяснить причину остановки.

Вручение повестки без печати: что делать в этом случае

В случае, если военкомы пытаются вручить документ без печати или с некорректными данными, лицо имеет право отказаться от его получения. Юрист отметил, что его может выписать только руководитель органа, а не рядовые военкомы — они могут лишь доставить документ по адресу. При вручении повестки сотрудники ТЦК должны предъявить документы, подтверждающие их личность и полномочия.

Как действовать в случае вручения повестки с нарушением закона

Адвокат отметил, что при вручении повестки не следует выходить из автомобиля или передавать документы лицам, которые не выполняют требования закона. Если такие действия кажутся подозрительными или незаконными, Ростислав Кравец советует снимать действия лиц на камеру и сразу обращаться в полицию для фиксации нарушений.

Напомним, ранее юристы рассказывали, в каких случаях можно законно отказаться от вручения повестки и не нести за это ответственности. Это возможно при нескольких условиях.

Добавим, что в Верховной Раде придумали новый способ уклонения от вручения настоящей повестки — продажи пустого бланка с печатями. Военнообязанному продают пустой бланк, который он заполняет самостоятельно. Его лицо может предъявлять в случае, если его остановили для проверки документов.