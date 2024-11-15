Тысяча за бланк: в парламенте рассказали о новом способе уклонения от получения повестки (видео)

Военнообязанному продают пустой бланк, который он заполняет самостоятельно. Такую "повестку" лицо может предъявлять в случае, если его остановили для проверки документов.

В Украине придумали новый способ уклонения от получения настоящей повестки — продажи пустого бланка с печатями. Об этом в эфире "Новини.LIVE" рассказала народный депутат, член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Анна Скороход.

Она отметила, что военнообязанный при остановке может вписать свои данные в документ и показать работнику территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Вам продают пустые повестки с бланком и с подписью и вы когда вам надо, когда вас где-то останавливают, вы вписали свои данные, вписали дату и говорите: у меня есть повестка, я иду по повестке завтра. Разные суммы — от тысячи гривны за бланк. Одна бумажка", — отмечали нардеп.

Анна Скороход рассказала об еще об одной коррупционной "схеме". По ее словам, людей задерживали на границе и везли в ТЦК. Там адвокаты предлагали их "освободить" за 4 тысячи долларов.

"Человек мне рассказывает, что его задержали на приграничной территории, "бусифицировали", привезли в ТЦК, потом к нему в бусик заходит адвокат...и говорит, что за четыре тысячи долларов они сейчас отсюда уедут. Большинство людей соглашаются. Они выходят из бусика, их выходят через дыру в заборе. ТЦК этого не видят, а потом с другой стороны забора адвокат их сажает в авто и отвозит", — уточнила она.

Кстати, недавно представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отмечал, что повестки имеют право вручать не только работники ТЦК и СП. В группу оповещения также могут входить и другие лица.

Отметим, что Анна Скороход ранее рассказала о проблемах, которые возникли во время всеобщей мобилизации. Она также критиковала некачественную работу ВВК.