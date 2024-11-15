Тисяча за бланк: у парламенті розповіли про новий спосіб ухилення від отримання повістки (відео)

Військовозобов'язаному продають пустий бланк, який він заповнює самостійно. Таку "повістку" особа може пред'являти в разі, якщо її зупинили для перевірки документів.

В Україні придумали новий спосіб ухилення від отримання справжньої повістки — продажу пустого бланку з печатками. Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповіла народна депутатка, член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход.

Вона зазначила, що військовозобов'язаний при зупинці може вписати свої дані в документ та показати працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Вам продають пусті повістки з бланком і з підписом і ви коли вам треба, коли вас десь зупиняють, ви вписали свої дані, вписали дату і кажете: у мене є повістка, я йду по повістці завтра. Різні суми — від тисячі гривні за бланк. Один папірець", — зазначали нардепка.

Анна Скороход розповіла про ще про одну корупційну "схему". За її словами, людей затримували на кордоні та везли до ТЦК. Там адвокати пропонували їх "звільнити" за 4 тисячі доларів.

"Особа мені розказує, що його затримали на прикордонній території, "бусифікували", привезли в ТЦК, потім до нього в бусик заходить адвокат…і каже, що за чотири тисячі доларів вони зараз звідси поїдуть. Більшість людей погоджуються. Вони виходять з бусика, їх виходять через дірку в заборі. ТЦК цього не бачать, а потім з іншої сторони забору адвокат їх саджає в авто і відвозить", — уточнила вона.

До речі, нещодавно речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін зазначав, що повістки мають право вручати не тільки працівники ТЦК та СП. До групи оповіщення також можуть входити й інші особи.

Зазначимо, що Анна Скороход раніше розповіла про проблеми, які виникли під час загальної мобілізації. Вона також критикувала неякісну роботу ВЛК.