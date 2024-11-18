Сколько украинцев было в безосновательном розыске в "Резерв+": в Минобороны ответили

Чаще всего в категорию "в розыске" попадать гражданам, которые скачивали приложение. Сейчас количество лиц, которые обновили свои военно-учетные данные, составляет 3,5 млн.

В приложении "Резерв+" находилось более 710 тыс. украинцев, которые находились в безосновательном розыске, однако были сняты с него. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время брифинга "МОУ. ЦИФРОВИЗАЦИЯ. Итоги 2024".

По ее словам, некоторые пользователи приложения узнали о пребывании в розыске, когда загрузили приложение.

Сейчас количество украинцев, которое обновило свои военно-учетные данные в системе Резерв+ составляет 3,5 млн граждан.

Также Черногоренко сообщила, что количество украинцев, которые обновляют свои данные в приложении, постоянно растет ежедневно.

Напомним, Фокус сообщал, когда в "Резерв+" можно будет оформить отсрочку онлайн. Украинцам следует подождать примерно две недели и тогда они смогут подать заявление на получение отсрочки без контактов с военкоматами.

Также мы писали, что в Минобороны объяснили значение новой отметки в "Резерв+" во время обновления данных. Военкомы и полиция имеют возможность проверить, что военнообязанный действительно вовремя обновил данные. Все, что для этого нужно сделать, это обновить приложение и увидеть новую надпись.