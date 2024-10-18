Работают над функционалом без ТЦК: когда "Резерв+" позволит оформить отсрочку онлайн

Украинцам следует подождать около двух недель и тогда они смогут подать заявление на получение отсрочки без контактов с военкоматами, заявила представительница Минобороны Екатерина Черногоренко.

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Команда программистов, которые работают над улучшением мобильного приложения Минобороны "Резерв+", готовится к запуску новой функции в помощь в процессе мобилизации. Новая функция даст возможность военнообязанным гражданам оформить отсрочку от призыва без визита в терцентры комплектования (ТЦК). О дате выпуска обновления мобилизационного приложения заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко написала на странице Facebook.

Черногоренко сообщила о новом функционале "Резерв+" в комментарии, который написала около 10 час. 18 октября. Сообщение появилось в ответ на вопрос пользователя Facebook, который поинтересовался "обещанным релизом". Представительница Минобороны ответила, что функционал станет доступным в течение первых десяти дней ноября 2024 года. Благодаря программистам граждане смогут подать заявление на отсрочку без контактов с ТЦК — через онлайн-инструмент.

Мобилизация в Украине — отсрочка онлайн через "Резерв+" Фото: Скриншот

Сообщение Черногоренко об отсрочке появилось под ее же сообщением о массовом сбое приложения "Резерв+". 17 октября украинцы вдруг увидели, что они все якобы получили отсрочку от мобилизации до конца военного положения. В Минобороны успокоили, что это временный сбой и не является подарком на Хэллоуин. По словам чиновницы, изменения появились только в пределах приложения, а в базе данных "Оберег" информация сохранилась.

Мобилизация в Украине — Черногоренко о сбое "Резерв+" и отсрочке Фото: Скриншот

Отметим, 17 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых возможностях рекрутинга в ряды ВСУ через приложение "Дія". Чиновник сообщил, что появился новый сервис, который дает возможность стать бойцами "Армии дронов". Для этого следует сделать три шага: подать заявление через "Дію", пройти собеседование и заключить контакт. При этом гражданам не нужно контактировать с работниками ТЦК или повторно проходить военно-врачебную комиссию, отметил Федоров. С другой стороны, боевые бригады получили возможность выбрать лучших кандидатов на должность оператора дронов или инженера и рекрутировать добровольцев вне системы мобилизации.

Напоминаем, 14 октября народный депутат Александр Федиенко прокомментировал массовые облавы в общественных местах, которые начали проводить работники ТЦК. Между тем в Одессе произошел очередной скандал во время мобилизации: военкомы вытащили из авто мужчину, который сопротивлялся и не хотел показывать документы.