Працюють над функціоналом без ТЦК: коли "Резерв+" дозволить оформити відстрочку онлайн

Українцям слід зачекати близько двох тижнів і тоді вони зможуть подати заяву на отримання відстрочки без контактів з військкомами, заявила представниця Міноборони Катерина Черногоренко.

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Команда програмістів, які працюють над покращенням мобільного застосунку Міноборони "Резерв+", готується до запуску нової функції на допомогу у процесі мобілізації. Нова функція дасть можливість військовозобов'язаним громадянам оформити відстрочку від призову без візиту до терцентрів комплектування (ТЦК). Про дату випуску оновлення мобілізаційного додатка заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко написала на сторінці Facebook.

Черногоренко повідомила про новий функціонал "Резерв+" у коментарі, який написала близько 10 год. 18 жовтня. Повідомлення з'явилось у відповідь на питання користувача Facebook, який поцікавився "обіцяним релізом". Представниця Міноборони відповіла, що функціонал стане доступним протягом перших десяти днів листопада 2024 року. Завдяки програмістам громадяни зможуть подати заяву на відстрочку без контактів з ТЦК — через онлайн-інструмент.

Мобілізація в Україні - відстрочка онлайн через "Резерв+" Фото: Скриншот

Повідомлення Черногоренко щодо відстрочки з'явилось під її ж дописом щодо масового збою застосунку "Резерв+". 17 жовтня українці раптом побачили, що вони усі начебто отримали відстрочку від мобілізації до кінця воєнного стану. В Міноборони заспокоїли, що це тимчасовий збій і не є подарунком на Хелловін. Зі слів посадовиці, зміни з'явились лише у межах додатка, а в базі даних "Оберіг" інформація збереглась.

Мобілізація в Україні - Черногоренко про збій "Резерв+" та відстрочку Фото: Скриншот

Зазначимо, 17 жовтня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нові можливості рекрутингу до лав ЗСУ через застосунок "Дія". Чиновник повідомив, що з'явився новий сервіс, який дає можливість стати бійцями "Армії дронів". Для цього слід зробити три кроки: подати заяву через "Дію", пройти співбесіду та укласти контакт. При цьому громадянам не потрібно контактувати з працівниками ТЦК чи повторно проходити військово-лікарську комісію, наголосив Федоров. З іншого боку, бойові бригади отримали можливість обрати найкращих кандидатів на посаду оператора дронів чи інженера і рекрутувати добровольців поза межами системи мобілізації.

Нагадуємо, 14 жовтня народний депутат Олександр Федієнко прокоментував масові облави у громадських місцях, які почали проводити працівники ТЦК. Тим часом в Одесі стався черговий скандал під час мобілізації: військкоми витягнули з авто чоловіка, який опирався та не хотів показувати документи.