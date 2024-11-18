Скільки українців було в безпідставному розшуку в "Резерв+": в Міноборони відповіли

Найчастіше в категорію "в розшуку" потрапляти громадянам, які скачували додаток. Наразі кількість осіб, яка оновила свої військо-облікові дані, складає 3,5 млн.

В застосунку "Резерв+" перебувало понад 710 тис. українців, які перебували в безпідставному розшуку, однак були зняті з нього. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко під час брифінгу "МОУ. ЦИФРОВІЗАЦІЯ. Підсумки 2024".

За її словами, деякі користувачі застосунку дізналися про перебування в розшуку, коли завантажили додаток.

Наразі кількість українців, яка оновила свої військово-облікові дані в системі Резерв+ складає 3,5 млн громадян.

Також Чорногоренко повідомила, що кількість українців, які оновлюють свої дані в додатку, постійно зростає щодня.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, коли в "Резерв+" можна буде оформити відстрочку онлайн. Українцям слід зачекати приблизно два тижні та тоді вони зможуть подати заяву на отримання відстрочки без контактів з військкомами.

Також ми писали, що в Міноборони пояснили значення нової позначки в "Резерв+" під час оновлення даних. Військкоми та поліція мають можливість перевірити, що військовозобов'язаний дійсно вчасно оновив дані. Все, що для цього потрібно зробити, це оновити застосунок і побачити новий надпис.