Боятся попасть на фронт. Почему работники ТЦК "превратились" из военных в гражданских

Скандальный образ ТЦК вызвал желание властей расформировать структуру. Противники идеи сопротивляются и говорят, что военкомы — это гражданские без боевого опыта. Украинцы тем временем каждый день видят перекрытые дороги людьми в форме внушительного телосложения. Фокус выяснил, как вернуть доверие к процессу мобилизации.

Многочисленные случаи "бусификации" украинцев на улицах, фактическое похищение людей, окончательно испортило репутацию военкоматов. Скандалы не оставили властям другого выбора, кроме как задуматься над ликвидацией структуры. В связи с этим в Верховной Раде несколько дней всерьез обсуждают идею роспуска ТЦК и передачи мобилизационных полномочий ЦНАПам и рекрутинговым центрам ВСУ.

Украинские нардепы говорили, что отправка действующих работников ТЦК в армию на усиление боевых частей ВСУ — лучший вариант решения проблемы. По словам депутата Юлии Яцик, из военкомов можно создать минимум десять бригад. С административными функциями воинского учета вполне справятся ЦНАПы и многочисленные инструменты диджитализации: "Дія", "Армія+", "Резерв+" и реестр "Оберіг".

Численность бригады ВСУ может доходить до 8 000 военнослужащих. Соответственно, ВСУ получат дополнительно 80 000 бойцов, если мобилизовать военкомов. Озвученные высшим командованием планы мобилизовать еще 160 000 человек для отражения российской агрессии уже не кажутся столь нереальными.

По сведениям нардепа Марьяны Безуглой, в ТЦК и рекрутинговых центрах работают до 100 тысяч человек. Не менее 50 тысяч военнослужащих ТЦК могли бы пополнить боевые подразделения. В доказательство неэффективной работы ТЦК она привела впечатления людей, которые законно хотели оформить отсрочку от призыва. Оказалось, что сделать это практически невозможно.

"Попасть в ТЦК с заявлением на отсрочку — нешуточная проблема. Свободных QR-кодов постоянно нет, охрана не пропускает просто так. Под воротами стоит толпа мужчин, желающих получить отсрочку. Они ведут неофициальные списки очереди с сотнями людей. Получить отсрочку по законному порядку практически невозможно: постой в очереди, попробуй попасть внутрь, а затем, вопреки закону, тебя направят на ВВК. После этого жди не 7 дней, а целый месяц справки. Ходят убедительные слухи, что комфортное прохождение этого пути стоит 2 000 долларов", — описывает она процесс работы организации.

Военнообязанный, по ее словам, ожидал запуска цифровой отсрочки и 9 ноября воспользовался новой услугой в приложении "Резерв+". Желаемого он добился до конца суток.

Волна защиты ТЦК: начальство прикрывает своих

После заявлений депутатов о возможном роспуске ТЦК представители военного крыла стали публично защищать их. В Министерстве обороны опровергли данные о раздутом штате украинских военкоматов. Как говорил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, в ТЦК работает лишь 36 000 человек, среди которых почти 7000 — гражданские и еще 18 500 человек — ограниченно годные, прошедшие войну.

Начальник по связям с общественностью Полтавского ТЦК Роман Истомин следом сказал, что в ТЦК вообще работают преимущественно гражданские. Создать боевые части из них не получится, можно рассчитывать исключительно на строительные бригады. При этом замначальника ТЦК Киевской области Андрей Примаченко 6 ноября заявил, что 99% сотрудников ТЦК имеют боевой опыт.

"Те, кто думает, что в ТЦК работают военнослужащие, которые не проходили военную службу, это обманчивая и фейковая информация. За последние полтора года обновился почти весь состав ТЦК. Из боевых частей переведен личный состав, имеющий ограничения по состоянию здоровья", — сказал он.

По личным наблюдениям члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, в ряде ТЦК Киева и области гражданские работают бухгалтерами, юристами и деловодами, причем большинство из них — женщины не в военной форме.

Нардеп в общении с Фокусом рассказал, как у работника ТЦК произошел нервный срыв после общения с военнообязанными. Очевидно, он вернулся из горячей точки и имеет контузию, но его распределили на службу в военкомат.

"Все ли места в украинских ТЦК заняты фронтовиками? Честно, не буду тут говорить. Я лично видел людей с ранениями и даже ампутациями. Перед популистическими заявлениями о расформировании военкоматов стоит изучить предмет разговора", — говорит депутат.

Что делать с "уличными бойцами" ТЦК?

Действующие на улицах люди в военной форме и масках — это в основном служащие в ротах охраны ТЦК и члены добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Их поступки, по словам Александра Федиенко, часто вызывают вопросы. Наказывать их нужно согласно нормам уголовного кодекса, а не отправкой на фронт, чтобы не демотивировать остальных украинцев.

"Если человек в маске, без знаков отличия ограничивает движение человека — это преступник. Невозможно сразу определить, кто скрывается под маской. Может член вражеской ДРГ прорвался. Когда люди в камуфляже и масках действуют вместе с полицией, то стоит подчеркнуть, что только полицейский в рамках законодательства может производить задержание", — замечает депутат.

Механизм мобилизации должен оставаться во время полномасштабной войны. Функции ТЦК, как утверждает Федиенко, вынужденно перепоручат новой структуре в случае расформирования. ЦНАПы с военными задачами точно не справятся, а рекрутинговые центры надо расширять с обязательным условием ненарушения правил работы.

"Нередки случаи, когда человек рекрутируется в ВСУ на определенную должность, оказывается в учебном центре и потом его переводят в другую бригаду. Я понимаю указание в приоритете отбора в ДШВ [десантно-штурмовые войска], но в итоге из операторов дронов делают пулеметчиков. Нарушена экосистема рекрутинга, из-за чего в обществе сформировалось недоверие к службе в ВСУ", — поясняет Федиенко.

Из "бусификаторов" — в инструкторы

Расформирование всех ТЦК может отвечать запросам общества, но оказаться неэффективным. Совершившие уголовные и коррупционные преступления военкомы не понесут наказаний. Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2023 года решил уволить всех областных военкомов в рамках борьбы с коррупцией и продажей освобождений от призыва в ВСУ, но результаты не оправдались, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

"Советую Минобороны провести аудит и всех виновных привлечь к ответственности. В Украине с 2017 года действует закон о запуске единого реестра призывников и военнообязанных, но почему работники ТЦК его не вели? Сейчас они перекладывают ответственность за это на граждан Украины. Все выписанные штрафы пусть оплатят из своего кармана", — делится мнением юрист.

Реформа ТЦК, по его убеждению, предусматривает отправку на фронт людей в масках и военной форме, которые ходят по улицам и превышают полномочия. Если они прошли войну, можно отправить инструкторами в боевые части, несмотря на их состояние здоровья. Обмениваться опытом с военнослужащими будет полезнее, чем заниматься "бусификацией".

"Говорят, что у них нет здоровья, но они так быстро бегают. Давайте повторно отправим их на ВВК, где их признают всех годными, как это делают с гражданскими. Большая часть окажется годной к службе и участиям в боях", — рассуждает он в беседе с Фокусом.

Cлужащие в ротах охраны попадают под уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части.

"На каком основании они стоят на блокпостах или перекрывают дороги, если они должны ТЦК охранять? Наведение порядка сразу улучшит процесс мобилизации в ВСУ", — говорит адвокат.

Отдельное наказание касается работников гражданских в ТЦК. Им может грозить штраф по статье 186-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях за незаконное ношение военной формы.

Напомним, в Печерском районном ТЦК застрелился сотрудник отдела кадров. Мужчина выстрелил себе в голову из пистолета "Макарова", врачи его не спасли.

В Украине недавно осудили жителя села Кравченки Полтавской области, отказавшегося от мобилизации из-за температуры и перелома ребер. Мужчина содержит несовершеннолетнего ребенка, но после прохождения медосмотра был признан годным к службе.