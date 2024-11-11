ВВК признала годным: украинец отказался от повестки из-за сломанных ребер

Мужчину привозили в две воинские части, но в обеих от него отказались. Суд доводы о состоянии здоровья во внимание не принял.

В Украине осудили мужчину, который отказался от мобилизации из-за температуры и перелома. Детали известны из приговора Великобагачанского районного суда Полтавской области от 4 ноября.

Как мужчина нарушил мобилизацию в Украине

На скамье подсудимых оказался разведенный уроженец села Кравченки, который содержит несовершеннолетнего ребенка и официально нигде не работает. 15 сентября 2023 года он как военнообязанный прошел медосмотр и был признан ВВК годным к службе.

23 ноября мужчине попытались вручить повестку с вызовом на следующий день, но он отказался и на место сбора не явился. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

Что говорит уклонист от мобилизации в Украине

На суде украинец признал свою вину лишь частично. Он объяснил неявку "неудовлетворительным состоянием здоровья". Мужчина рассказал, что в июне прошлого года работал на ПА "Агроинвест" и успешно прошел ВВК. После этого его уволили с работы и отвезли в две воинские части. Однако и в Житомире, и в поселке Гончаровское призывника не приняли по состоянию здоровья.

23 ноября, по словам уклониста, к нему домой пришли полицейские и представители ТЦК. Они предлагали повестку, но получили отказ из-за "высокой температуры и сломанных ребер". 28 ноября мужчина обращался к врачу, и тот диагностировал ОРВИ и перелом ребра.

Члены группы оповещения пожаловались, что украинец говорил "общие фразы" о состоянии своего здоровья и ссылался на гипертоническую болезнь. Женщина, которую пригласили свидетелем, вспомнила, что призывник говорил о проблемах с давлением и головной боли.

Сторона защиты предоставила суду копию трудовой книжки и приказа "Агроинвеста" о прекращении трудового договора от 29 июня 2023 года. Также были предоставлены медицинские справки, согласно которым 11 сентября мужчина подписал декларацию с врачом и был здоровым, а 28 ноября получил диагноз "ОРЗ, ушиб грудной клетки".

Нарушение мобилизации в Украине: что решил суд

В суде отметили, что украинец обратился за медицинской помощью позже за отказ от повестки и в течение почти года после инцидента намерения служить не проявил. Только 7 октября этого года он прошел медосмотр и был признан ВВК временно непригодным на два месяца.

Суд не принял во внимание доводы стороны защиты о неявке по состоянию здоровья. Уклониста признали виновным и назначили ему три года лишения свободы.

Напомним, в Одессе задержали группу мужчин, которые угрожали местным мобилизацией и требовали деньги. Фигуранты переодевались в военную форму или выдавали себя за полицейских.

С 9 ноября в приложении "Резерв+" заработала функция оформления отсрочки для трех категорий военнообязанных. В Минобороны рассказали, что услугой уже воспользовались примерно 40 тысяч украинцев.